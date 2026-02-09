✅ Попытка «поиграть» с правилами перехода с УСН на ОСНО обернулась доначислениями и повышенным штрафом

Продолжаю ковровую бомбардировку подорванной бизнесом психики нормами налогового кодекса. Сейчас или никогда (спойлер, не верьте - камбек уже в пятницу).



Организация перешла с УСН на общий режим. На момент перехода у компании была дебиторка в виде неоплаченных товаров, которые были поставлены в период применения упрощенки.

По правилам пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК РФ при переходе на ОСН нужно признать в доходах выручку от реализации товаров (работ, услуг) в период применения УСН, оплата по которым не произведена до перехода на общий режим.



Однако в своей первой декларации по налогу на прибыль организация отразить такие доходы (а это 46,2 млн руб.) забыла.



Поняв свою ошибку, компания сдает уточненку, в которой во внереализационных доходах отражает недостающие суммы. Но при этом во внереализационных расходах отражает точно такую же сумму, сведя налоговую базу по этим доходам к нулю. Налоговая решила во всем разобраться.



Проведя камеральную проверку, инспекция приходит к выводу, что компания занизила выручку на 20 млн. руб., ведь выяснилось следующее. Не желая отражать дебиторку по одному из контрагентов, компания решила представить ее как возникшую по договору займа, а не по договору купли-продажи. В этом случае никаких внереализационных доходов не возникает, так как контрагент вернул то, что когда-то брал взаймы у организации.



Однако доводы не бились с фактами. По расчетному счету по этому контрагенту за все время прошла только оплата за поставленный товар. Никаких займов не было. Не представила компания и договор займа, а в бух. учете вся сумма задолженности была отражена на счете 76, а не на счетах 66 или 67, предназначенных для расчетов по кредитам и займам.



Более того, в бух. записях было отражено, что заем предоставлялся по договору 2016 года, в то время как организация - контрагент была создана только в 2017 году. Нестыковочка, однако.



Еще по одному эпизоду организация включила во внереализационные расходы кредиторку в размере 8,5 млн руб. по ликвидированной организации. Причем свою позицию по этому эпизоду организация меняла несколько раз. То это была кредиторка не по ликвидированной организации, а по другому ИП (организация ради этого даже исправила свой бух. учет, заменив контрагента), то это эта кредиторка была погашена взаимозачетом с другой организацией.

То, что кредитор был ликвидирован, для организации было крайне не выгодно. Ведь в этом случае задолженность погашать не надо, а значит отразить в расходах кредторку при переходе с УСН на ОСН не получится.



Поэтому всеми правдами и неправдами организация пыталась как-то воскресить эту организацию в лице какого-нибудь другого контрагента. Для этого был придуман взаимозачет, согласно которому право требования долга чудесным образом незадолго до ликвидации перешло к другой организации, которая жива и здорова. Это значит, что у организации есть неоплаченные поставки, и она имеет право отразить их в расходах согласно пп. 2 п. 2 ст. 346.45 НК РФ.



Однако, ни налоговая, ни суды в эту сказку не поверили. В итоге все закончилось доначислением компании 4 млн руб. налога (для камералки это более чем), а также повышенным штрафом по п. 3 ст. 122 НК РФ, чтобы не повадно было.



Добиваемся подробностями в Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 26.01.2026 № Ф08-8928/2025 по делу № А53-1737/2025 исключительно на ночь и прямо перед сном😬



Вообщем в приличном обществе совсем не принято обсуждать судебную практику по понедельникам... Но где мы и где приличное общество? До новых встреч👋