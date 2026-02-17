⁉️ Зафиксирована попытка устранить заявительный порядок получения налоговых вычетов
И изложена она примерно вот так:
давайте уже начислять налоговые вычеты гражданам автоматически, без всей этой возни с документами.
Уже года три на каждом углу об этом спорим, а воз и ныне там не просто так, конечно, потому что с текущей системой уже явно что-то не так (и это правда):
Действующий порядок требует кипы бумаг.
Нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ.
Не все успевают и не все понимают как это работает.
Кому-то вообще лень или не до этого и государство просто пользуется его деньгами, пока он физкультурит, ставит рекорды, лечит и учит себя и детей и не только.
В итоге, как отмечает депутат, «значительная часть средств до граждан просто не доходит»🤷♂️
Особенно обидно за пенсионеров и маломобильных людей, для которых сбор бумаг — это просто квест с высоким уровнем сложности.
И вот как должно быть (по версии Чернышова): чиновник предлагает ФНС автоматически рассчитывать вычеты по самым популярным категориям, ведь у государства же уже есть все данные:
- Информация об уплаченном НДФЛ есть у налоговых агентов.
- Данные по имуществу — в Росреестре (привет, имущественный вычет).
- Сведения об оплате обучения могут дать сами образовательные организации.
Механика: ФНС сама считает сумму, формирует уведомление и кладет его в личный кабинет на "Госуслугах". Гражданину останется только ткнуть кнопку «Согласен», и деньги придут. Магия какая-то, да?
P.S. Технологически это давно реально. Вопрос лишь в том, когда чиновники перестанут перекладывать на людей обязанность доказывать, что они потратили деньги на лечение или купили квартиру, и просто начнут возвращать НДФЛ автоматом, используя ту базу, которая у них и так уже есть🤷♂️
