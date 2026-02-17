⁉️ Зафиксирована попытка устранить заявительный порядок получения налоговых вычетов

Кому-то вообще лень или не до этого и государство просто пользуется его деньгами, пока он физкультурит, ставит рекорды, лечит и учит себя и детей и не только.



В итоге, как отмечает депутат, «значительная часть средств до граждан просто не доходит»🤷‍♂️



Особенно обидно за пенсионеров и маломобильных людей, для которых сбор бумаг — это просто квест с высоким уровнем сложности.



И вот как должно быть (по версии Чернышова): чиновник предлагает ФНС автоматически рассчитывать вычеты по самым популярным категориям, ведь у государства же уже есть все данные:



- Информация об уплаченном НДФЛ есть у налоговых агентов.



- Данные по имуществу — в Росреестре (привет, имущественный вычет).



- Сведения об оплате обучения могут дать сами образовательные организации.



Механика: ФНС сама считает сумму, формирует уведомление и кладет его в личный кабинет на "Госуслугах". Гражданину останется только ткнуть кнопку «Согласен», и деньги придут. Магия какая-то, да?



P.S. Технологически это давно реально. Вопрос лишь в том, когда чиновники перестанут перекладывать на людей обязанность доказывать, что они потратили деньги на лечение или купили квартиру, и просто начнут возвращать НДФЛ автоматом, используя ту базу, которая у них и так уже есть🤷‍♂️