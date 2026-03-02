⁉️ ФНС России выпустила информацию о том, как считать срок владения жильем для целей НДФЛ
Отсчет срока владения имеет свои особенности в разных ситуациях. Так ФНС России поясняет, что этот срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект. При этом:
- если жилье досталось в наследство – срок считается с даты смерти наследодателя;
- если приобретено по ДДУ – с даты полной оплаты по договору;
- если жилье разделялось, была перепланировка или реконструкция, а также, если из него выделялась доля - с даты приобретения исходного объекта;
- если покупали жилье по долям в разное время – с даты приобретения первой доли;
- если жилье образовано за счет объединения нескольких помещений – с даты приобретения последнего из них;
- если выделяли в жилье долю ребенку, так как вкладывали при покупке материнский капитал – с даты приобретения жилья родителями.
Что касается земельных участков под ИЖС (ЛПХ, личные гаражи, дачи и огороды), то если участок образован в результате раздела или выдела исходного земельного участка, срок владения новым участком считается с даты приобретения исходного участка. Но это только если в результате раздела получилось не больше двух новых участков.
Мотаем на ус и если нужно читаем первоисточник с сайта ФНС России.
