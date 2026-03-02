⁉️ ФНС России выпустила информацию о том, как считать срок владения жильем для целей НДФЛ

Все уже выучили, что доход от продажи квартиры или иного жилья будет освобожден от НДФЛ, если владеть этим имуществом не меньше минимального срока. В общем случае он составляет 5 лет, иногда 3 года (например, если получили квартиру в наследство), а в каких-то случаях минимальный срок выдерживать вообще не нужно.

Отсчет срока владения имеет свои особенности в разных ситуациях. Так ФНС России поясняет, что этот срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект. При этом:



- если жилье досталось в наследство – срок считается с даты смерти наследодателя;



- если приобретено по ДДУ – с даты полной оплаты по договору;



- если жилье разделялось, была перепланировка или реконструкция, а также, если из него выделялась доля - с даты приобретения исходного объекта;



- если покупали жилье по долям в разное время – с даты приобретения первой доли;



- если жилье образовано за счет объединения нескольких помещений – с даты приобретения последнего из них;



- если выделяли в жилье долю ребенку, так как вкладывали при покупке материнский капитал – с даты приобретения жилья родителями.



Что касается земельных участков под ИЖС (ЛПХ, личные гаражи, дачи и огороды), то если участок образован в результате раздела или выдела исходного земельного участка, срок владения новым участком считается с даты приобретения исходного участка. Но это только если в результате раздела получилось не больше двух новых участков.



Мотаем на ус и если нужно читаем первоисточник с сайта ФНС России.