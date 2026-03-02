КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Павел Пенкин
НДФЛ

⁉️ ФНС России выпустила информацию о том, как считать срок владения жильем для целей НДФЛ

Все уже выучили, что доход от продажи квартиры или иного жилья будет освобожден от НДФЛ, если владеть этим имуществом не меньше минимального срока. В общем случае он составляет 5 лет, иногда 3 года (например, если получили квартиру в наследство), а в каких-то случаях минимальный срок выдерживать вообще не нужно.

Отсчет срока владения имеет свои особенности в разных ситуациях. Так ФНС России поясняет, что этот срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект. При этом:

- если жилье досталось в наследство – срок считается с даты смерти наследодателя;

- если приобретено по ДДУ – с даты полной оплаты по договору;

- если жилье разделялось, была перепланировка или реконструкция, а также, если из него выделялась доля - с даты приобретения исходного объекта;

- если покупали жилье по долям в разное время – с даты приобретения первой доли;

- если жилье образовано за счет объединения нескольких помещений – с даты приобретения последнего из них;

- если выделяли в жилье долю ребенку, так как вкладывали при покупке материнский капитал – с даты приобретения жилья родителями.

Что касается земельных участков под ИЖС (ЛПХ, личные гаражи, дачи и огороды), то если участок образован в результате раздела или выдела исходного земельного участка, срок владения новым участком считается с даты приобретения исходного участка. Но это только если в результате раздела получилось не больше двух новых участков.

Мотаем на ус и если нужно читаем первоисточник с сайта ФНС России.

Информации об авторе

Павел Пенкин

Павел Пенкин

Генеральный директор в АО Такс Риск Технологии

3 подписчика23 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ТРИО
Управленческий учет

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Точные данные важны для бизнеса. Но ручная подготовка аналитических и финансовых отчетов занимает часы? Переведите управленческий учет в 1С — данные фиксируются в системе один раз и используются в разных отчетах о деятельности предприятия. Рассказываем об учете на примере 1С:ERP.

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Начать дискуссию

Главная8 марта