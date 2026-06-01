✅ Если вы ИП и продаете вроде бы личную квартиру, будьте внимательны с налогами - свежая практика

Вот и лето, друзья, а мы тут опять про «своих баранов». Если имущество организации четко отделено от имущества ее собственников, то с ИП всегда неразбериха: кони, доски, грабли.

ИП – люди деятельные и рисковые. В погоне за выгодой они напрочь могут забыть о том, что совершают сделку с имуществом, которое использовали в бизнесе, особенно, если это имущество вроде как и не для бизнеса, а для обычной жизни, будь то квартира или личное авто.

Мы уже много-много раз такие случаи разбирали, и вот подъехал свежий пример не совсем обдуманных действий ИП.

Итак, у ИП была в собственности квартира, которую она периодически сдавала в аренду. ИП даже честно приобретала для этой деятельности патенты, а не сдавала квартиру «втёмную» (видимо потому, что арендаторами выступали юрлица и ИП, и им нужно было официально свои расходы подтверждать, чтобы была возможность их учесть).

В какой-то момент квартиру было решено продать. Полагая, что жилье в собственности больше 5 лет, ИП доход от продажи не декларирует и налогами не облагает.

Но налоговики помнят все, в том числе и то, что эту квартиру ИП сдавала в аренду. Как об этом сама ИП могла забыть не понятно, ведь эта деятельность официально была у нее на ПСН.

Разумеется, инспекторы доход от продажи включают в базу по УСН, которую на момент продажи применяла ИП, и доначисляют 115 тыс. руб. налога (ИП принадлежала ½ квартиры, поэтому и в качестве дохода была принята половина стоимости квартиры), а также штраф🤷

Казалось бы, спорить тут с налоговиками бесполезно. Многочисленная практика не оставляет никаких надежд, 100%-но доказано, что жилье было в бизнесе, а значит, доход от его продажи – это тоже бизнес-доход. Но ИП, похоже, за судебной практикой не следит, и на канал наш не подписана.

Вопреки всему она идет спорить с налоговиками и в свою защиту приводит аргумент, что жилье использовалось для личных целей. Как? Это при наличии патентов, где эта квартира засветилась как объект предпринимательской деятельности, и при наличии подтверждения со стороны арендаторов, что квартиру они снимали длительный период! Обидно, да... 😅

В общем, сложно понять, на что надеялась ИП, скорее всего на чудо, которого, увы, опять не случилось. Суды единогласно поддержали налоговиков. А мы напоминаем ИП, что продавая недвижимость или транспорт, вспомните, не использовали ли вы эти объекты в бизнесе. Иначе об этом налоговики вспомнят за вас, ещё и с неприятными последствиями.

Подробности в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 21.04.2026 № Ф02-978/2026 по делу № А19-13058/2025.