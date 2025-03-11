С 1 марта 2025 года порядок оформления и оплаты наставничества установлен новой статьей 351.8 ТК РФ

Государственная инспекция труда в Томской области сообщает о порядок оформления и оплаты наставничества установлен новой статьей 351.8 ТК РФ.

Ранее вопросы организации наставничества решались каждым работодателем самостоятельно.

У работодателей - субъектов крупного предпринимательства положения о наставничестве закреплены в локальных актах.

Однако, единой позиции по вопросам организации наставничества в трудовом законодательстве закреплено не было. Данный пробел быть устранен.

Статья 351.8 ТК РФ закрепила основные положения организации наставничества: понятие наставничества, оформление, оплата и прекращение наставничества.

Наставничество в сфере труда (далее - наставничество) - выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной (получаемой) другим работником профессии (специальности).

Наставничество — это дополнительная работа, которая должна быть поручена работнику только с его письменного согласия. Помощь коллеге в овладении навыками работы по профессии или специальности требует значительных временных затрат и должна быть оплачена.

Содержание, сроки, форму выполнения обязанностей и плату за наставничество следует указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.