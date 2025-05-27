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Трудовое право

Выговор и замечание: какое наказание применить первым

Разъясняет Государственная инспекция труда в Томской области.

ТК предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующему основанию. Обязан ли работодатель соблюдать какую-либо последовательность при назначении взысканий работнику? 

Главное, чем следует руководствоваться работодателю при наложении дисциплинарного взыскания, - тяжесть совершенного работником проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Естественно, для увольнения должны быть очень серьезные основания. А за менее тяжкие проступки работодатель может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора в любой последовательности. 

Поскольку в трудовом законодательстве нет норм, определяющих характерные различия между замечанием и выговором, работодатель вправе прописать в ЛНА, за какие нарушения работнику объявляется выговор, за какие – замечание.

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ТОМСКТРУД

ТОМСКТРУД

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