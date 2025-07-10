СОУТ и обучение по охране труда: Минтруд предложил информировать работников через Госуслуги
Рассказывает инспекция труда в Томской области.
Сообщать персоналу о проведении спецоценки условий труда и прохождении обучения по охране труда хотят с помощью Госуслуг. Минтруд сделает сведения доступными в личных кабинетах работников.
Это может упростить в том числе процесс информирования персонала о результатах СОУТ. Сейчас работодатель должен знакомить с ними под подпись в течение 30 календарных дней с даты утверждения отчета.
Публичное обсуждение проекта завершилось 21 мая.
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