СОУТ и обучение по охране труда: Минтруд предложил информировать работников через Госуслуги

Сообщать персоналу о проведении спецоценки условий труда и прохождении обучения по охране труда хотят с помощью Госуслуг. Минтруд сделает сведения доступными в личных кабинетах работников.

Это может упростить в том числе процесс информирования персонала о результатах СОУТ. Сейчас работодатель должен знакомить с ними под подпись в течение 30 календарных дней с даты утверждения отчета.

Публичное обсуждение проекта завершилось 21 мая.