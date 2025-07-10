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ТОМСКТРУД
Спецоценка (СОУТ)

СОУТ и обучение по охране труда: Минтруд предложил информировать работников через Госуслуги

Рассказывает инспекция труда в Томской области.

Сообщать персоналу о проведении спецоценки условий труда и прохождении обучения по охране труда хотят с помощью Госуслуг. Минтруд сделает сведения доступными в личных кабинетах работников.

Это может упростить в том числе процесс информирования персонала о результатах СОУТ. Сейчас работодатель должен знакомить с ними под подпись в течение 30 календарных дней с даты утверждения отчета.

Публичное обсуждение проекта завершилось 21 мая.

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ТОМСКТРУД

ТОМСКТРУД

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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