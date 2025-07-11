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Трудовые отношения

Признаки трудового договора: Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ их расширенный список

Сообщает инспекция труда в Томской области.

Ведомство вынесло на публичное обсуждение поправки с дополнительными критериями трудовых отношений. Перечень признаков открытый, среди них есть такие:

  • отношения устойчивые и стабильные;

  • работодатель дает указания по работе;

  • работник включен в структуру работодателя;

  • есть еженедельные выходные и ежегодный отпуск;

  • инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель.

Поправки расширят критерии, которые сейчас зафиксированы в понятии "трудовые отношения". Предлагаемые признаки в целом аналогичны тем, которые приводил Пленум ВС РФ.

В проекте также есть норма, которая дает Роструду право потребовать признания отношений трудовыми через суд. Инспекция сможет подать иск после предписания, если работодатель не устранит в срок такие нарушения:

  • вместо трудового договора заключили ГПД;

  • сотрудника допустили к работе без оформления трудового договора.

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ТОМСКТРУД

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