Признаки трудового договора: Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ их расширенный список

Ведомство вынесло на публичное обсуждение поправки с дополнительными критериями трудовых отношений. Перечень признаков открытый, среди них есть такие:

отношения устойчивые и стабильные;

работодатель дает указания по работе;

работник включен в структуру работодателя;

есть еженедельные выходные и ежегодный отпуск;

инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель.

Поправки расширят критерии, которые сейчас зафиксированы в понятии "трудовые отношения". Предлагаемые признаки в целом аналогичны тем, которые приводил Пленум ВС РФ.

В проекте также есть норма, которая дает Роструду право потребовать признания отношений трудовыми через суд. Инспекция сможет подать иск после предписания, если работодатель не устранит в срок такие нарушения: