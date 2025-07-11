Признаки трудового договора: Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ их расширенный список
Ведомство вынесло на публичное обсуждение поправки с дополнительными критериями трудовых отношений. Перечень признаков открытый, среди них есть такие:
отношения устойчивые и стабильные;
работодатель дает указания по работе;
работник включен в структуру работодателя;
есть еженедельные выходные и ежегодный отпуск;
инструменты, материалы и механизмы предоставляет работодатель.
Поправки расширят критерии, которые сейчас зафиксированы в понятии "трудовые отношения". Предлагаемые признаки в целом аналогичны тем, которые приводил Пленум ВС РФ.
В проекте также есть норма, которая дает Роструду право потребовать признания отношений трудовыми через суд. Инспекция сможет подать иск после предписания, если работодатель не устранит в срок такие нарушения:
вместо трудового договора заключили ГПД;
сотрудника допустили к работе без оформления трудового договора.
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