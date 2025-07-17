Действующие правила оплаты больничных в 2025 году

Упрощенный порядок оформления больничных продолжает действовать в России. Об этом напоминается на сайте нижней палаты парламента. Все листки временной нетрудоспособности теперь выдаются в электронном виде. При этом максимальная сумма выплаты за один день на больничном составляет 5673,97 руб., что эквивалентно почти 40 тыс. руб. за неделю. Эти средства поступают из СФР.

Оформить больничный можно в медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию. Это могут быть как государственные, так и частные клиники. Документ подтверждает право на пособие и освобождает работника от обязанностей на весь период заболевания, травмы, карантина, беременности, родов или ухода за больным родственником.

Размер выплаты зависит от страхового стажа:

до 5 лет – 60% от среднего заработка;

от 5 до 8 лет – 80%;

более 8 лет – 100%.

Если доход был низким или отсутствовал, пособие рассчитывается из МРОТ – в 2025 году это 22 440 руб. Выплаты производятся за календарные дни, включая выходные.

За первые три дня болезни платит работодатель, далее – государственный фонд. В остальных случаях (карантин, уход за членом семьи и пр.) – с первого дня оплачивает фонд.

Если нарушен режим лечения или причиной болезни стало алкогольное или токсическое отравление, пособие также считается исходя из минимального размера оплаты труда. При этом уволить сотрудника, находящегося на больничном, работодатель не имеет права – за исключением ликвидации организации.

Максимальная продолжительность больничного определяется врачом: он длится до момента выздоровления или признания пациента инвалидом. Если через 15 дней человек не выздоравливает, больничный может продлить медкомиссия.

Для ухода за детьми младше семи лет документ может продлеваться до полного выздоровления ребенка. Окончить лечение можно и в санатории – в этом случае больничный тоже оплачивается.

Продлить его после стационара можно на 10 дней для восстановления дома.

Дополнительно на сайте СФР доступен калькулятор – с его помощью можно рассчитать сумму пособия, исходя из заработка и стажа.

С правилами оформления листков нетрудоспособности можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.