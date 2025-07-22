Управление автомобилем не может входить в обязанности работника, если он не водитель

Вождение ТС относится к функциям водителя. Тот, кто занимает иную должность, такую обязанность выполнять не может. Сотрудник должен делать только ту работу, которая связана с его трудовой функцией.

Документ: Письмо Роструда от 18.04.2025 № ПГ/06726-6-1.