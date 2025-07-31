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ТОМСКТРУД
Трудовое право

Если в период сокращения появилась вакансия, ее также нужно предложить работнику

Разъясняет Государственная инспекция труда в Томской области.

По мере возникновения новых вакансий их следует предлагать сокращаемым. Это надо делать в письменной форме на протяжении всего срока предупреждения о предстоящем увольнении.

Так ведомство ответило на вопрос о том, нужно ли приглашать работника на вакансию, которая появилась во время его отпуска перед сокращением.

Отметим, позицию разделяют и суды, в т.ч. 2-й КСОЮ.

Документ: Письмо Роструда от 17.04.2025 N ПГ/06609-6-1

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