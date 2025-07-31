Если в период сокращения появилась вакансия, ее также нужно предложить работнику
Разъясняет Государственная инспекция труда в Томской области.
По мере возникновения новых вакансий их следует предлагать сокращаемым. Это надо делать в письменной форме на протяжении всего срока предупреждения о предстоящем увольнении.
Так ведомство ответило на вопрос о том, нужно ли приглашать работника на вакансию, которая появилась во время его отпуска перед сокращением.
Отметим, позицию разделяют и суды, в т.ч. 2-й КСОЮ.
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