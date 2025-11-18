Что важно знать о графике отпусков?

Каждый год предприятия и организации заранее составляют график отпусков — обычно в ноябре — декабре. В нем указаны даты ежегодного оплачиваемого отпуска всех работников на следующий календарный год.

Он утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

“Так если отпуск внесен в график, сотрудник гарантированно может планировать отдых, а работодатель обязан предоставить его именно в эти даты” — прокомментировал Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области в Томской области Мамедов Р.А .

Кроме того, заместитель руководителя пояснил , что есть категории работников, которые по закону могут взять отпуск в удобное для них время. Их мнение должно учитываться работодателем при составлении графика отпусков, а именно: