Что важно знать о графике отпусков?
Он утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.
“Так если отпуск внесен в график, сотрудник гарантированно может планировать отдых, а работодатель обязан предоставить его именно в эти даты” — прокомментировал Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области в Томской области Мамедов Р.А .
Кроме того, заместитель руководителя пояснил , что есть категории работников, которые по закону могут взять отпуск в удобное для них время. Их мнение должно учитываться работодателем при составлении графика отпусков, а именно:
родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (если младшему еще нет 14 лет)
один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей) ребенка с инвалидностью до 18 лет
несовершеннолетние работники
почетные доноры России
граждане, пострадавшие от чернобыльской катастрофы
сотрудники, которых отзывали из отпуска — они могут выбрать новые даты сами
