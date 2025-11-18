ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
НовостиТруда
Отпуска

Что важно знать о графике отпусков?

Каждый год предприятия и организации заранее составляют график отпусков — обычно в ноябре — декабре. В нем указаны даты ежегодного оплачиваемого отпуска всех работников на следующий календарный год.

Он утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

“Так если отпуск внесен в график, сотрудник гарантированно может планировать отдых, а работодатель обязан предоставить его именно в эти даты” — прокомментировал Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области  в Томской области  Мамедов Р.А .

Кроме того, заместитель руководителя пояснил , что есть категории работников, которые по закону могут взять отпуск в удобное для них время. Их мнение должно учитываться работодателем при составлении графика отпусков, а именно:

  • родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (если младшему еще нет 14 лет)

  • один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей)  ребенка с инвалидностью до 18 лет

  • несовершеннолетние работники

  • почетные доноры России

  • граждане, пострадавшие от чернобыльской катастрофы

  • сотрудники, которых отзывали из отпуска — они могут выбрать новые даты сами

Информации об авторе

НовостиТруда

НовостиТруда

Специалист

2 подписчика26 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет