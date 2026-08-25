Периодичности проведения инструктажа по охране труда

Государственная инспекция труда в Томской области обращает внимание работодателей на установленные сроки проведения повторного инструктажа по охране труда.

В соответствии с пунктом 14 «Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464) повторный инструктаж необходимо проводить не реже одного раза в 6 месяцев.

При этом для отдельных видов деятельности действуют усиленные требования: в сферах с повышенными рисками повторный инструктаж требуется проводить не реже одного раза в 3 месяца. К таким сферам относятся:

работа с промышленным транспортом (п. 8 Правил № 814н);

эксплуатация городского электрического транспорта (п. 10 Правил № 875н);

лесозаготовительные, деревообрабатывающие и лесохозяйственные работы (п. 8 Правил № 644н);

нанесение металлопокрытий (п. 10, 11 Правил № 776н);

операции по хранению, транспортировке и реализации нефтепродуктов (п. 10 Правил № 915н);

обслуживание объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (п. 9 Правил № 924н);

деятельность в сфере жилищно‑коммунального хозяйства (п. 8 Правил № 758н);

стекольные работы на высоте, а также очистка остекления зданий на высоте (п. 290 Правил № 782н).

Работодатель обязан самостоятельно утвердить локальным актом перечень профессий и видов работ повышенной опасности, для которых применяется сокращённая периодичность инструктажа.