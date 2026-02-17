НДС 10 % на детские товары: когда нужен российский сертификат (разъяснение для бизнеса)

Разбираем, обязательно ли получать сертификат РФ, чтобы применять ставку НДС 10 % к детским товарам. Основываемся на действующем постановлении и готовящихся изменениях. Практические рекомендации для импортеров и производителей.

Суть вопроса

Многие предприниматели задаются вопросом: можно ли применять пониженную ставку НДС 10 % к детским товарам без Сертификата соответствия (СС), выданного в РФ? Ответ зависит от действующих норм и готовящихся изменений в законодательстве.

Что говорит закон сейчас

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, для ряда категорий детских товаров действительно предусмотрена ставка НДС 10 %. Чтобы подтвердить право на льготу, налогоплательщик должен обосновать соответствие товара перечням по кодам ТН ВЭД и ОКПД2.

На практике это обычно делается через:

Сертификат соответствия;

Декларацию о соответствии.

Что меняется: новые требования

В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который ужесточает правила подтверждения льготы. Согласно ему, для применения ставки НДС 10 % необходимо представить в налоговый или таможенный орган:

Сертификат соответствия , выданный органом по сертификации, зарегистрированным в РФ;

либо Декларацию о соответствии, зарегистрированную национальным органом по аккредитации РФ.

Итог: без документа, оформленного в РФ, воспользоваться льготной ставкой НДС станет невозможно.

Почему это важно для бизнеса

Новые требования создают следующие последствия:

Ограничение возможностей ЕАЭС. Сертификаты, выданные в других странах союза, больше не будут приниматься для целей НДС 10 %. Рост затрат. Предпринимателям придётся проходить сертификацию в РФ, даже если товар уже сертифицирован в стране происхождения. Увеличение сроков. Процесс оформления документов в РФ может занять дополнительное время.

Что делать бизнесу: практические шаги

Чтобы избежать проблем с НДС и таможенным оформлением, рекомендуем:

Заранее проверить коды ТН ВЭД/ОКПД2 для ваших товаров — убедитесь, что они входят в перечень льготных категорий. Оформить сертификат или декларацию в РФ — это единственный надёжный способ подтвердить право на ставку НДС 10 %. Сохранить все документы — копии сертификатов, деклараций, инвойсов и договоров. Они понадобятся при налоговых проверках. Следить за изменениями — законодательство в этой сфере может корректироваться.

Вывод

Если вы планируете применять ставку НДС 10 % к детским товарам, сертификат или декларация, оформленные в РФ, обязательны. Это требование закрепляется на уровне законопроекта и в ближайшее время станет нормой.