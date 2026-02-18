Импортеров готовят к «налоговому сюрпризу»: 22% НДС с 2027 года. Или все же пощадят

Обсуждаем грядущие изменения в налогообложении импорта: Минпромторг предлагает с 2027 года ввести 22 % НДС на все ввозимые товары, а Минфин выступает за поэтапное повышение ставки до 20% к 2030 году. Разбираем оба сценария, их последствия для импортёров и покупателей, а также новости о льготном НДС на детские товары.

Представьте картину: вы мирно закупаете товары за границей, рассчитываете цены, строите бизнес‑планы… А тут, Минпромторг говорит: «С 2027 года всё ввозимое будет облагаться НДС в 22 %. Без исключений!»

Что случилось?

Глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с инициативой: мол, пора поставить импортёров и российских производителей на одну доску. Сейчас‑де иностранцы получают ценовое преимущество, а рынок от этого «кривит лицом». Решение? Ввести полную ставку НДС для всех импортных товаров уже с 2027 года.

А Минфин не в восторге

Финансисты смотрят на это дело философски и предлагают поэтапный вариант:

2027 — 5 %;

2028 — 10 %;

2029 — 15 %;

с 2030 — 20 %.

То есть вместо резкого удара — плавное повышение. Чтобы бизнес не хватался за сердце и успел перестроиться.

Чем это грозит?

Если примут жёсткий вариант Минпромторга, импортёры и селлеры, работающие с зарубежными поставками, почувствуют это на своём кошельке. А следом — и покупатели: рост цен почти неизбежен.

А ещё…

Не успели мы отойти от новости про детские товары (там хотят оставить льготный НДС 10 % только при наличии российских сертификатов), как подлетает новая порция «радостных» известий. Похоже, Минпромторг решил пройтись по всем импортным товарам и отменить пониженные ставки.

Итог:

Вариант Минпромторга — резко и сразу (22 % с 2027).

Вариант Минфина — плавно и с оглядкой на бизнес (поэтапное повышение до 20 % к 2030).

Кто победит в этом налоговом споре — пока загадка. Но импортёрам уже стоит держать руку на пульсе и прикидывать, как перестроить ценообразование.