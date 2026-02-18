Импортеров готовят к «налоговому сюрпризу»: 22% НДС с 2027 года. Или все же пощадят
Представьте картину: вы мирно закупаете товары за границей, рассчитываете цены, строите бизнес‑планы… А тут, Минпромторг говорит: «С 2027 года всё ввозимое будет облагаться НДС в 22 %. Без исключений!»
Что случилось?
Глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с инициативой: мол, пора поставить импортёров и российских производителей на одну доску. Сейчас‑де иностранцы получают ценовое преимущество, а рынок от этого «кривит лицом». Решение? Ввести полную ставку НДС для всех импортных товаров уже с 2027 года.
А Минфин не в восторге
Финансисты смотрят на это дело философски и предлагают поэтапный вариант:
2027 — 5 %;
2028 — 10 %;
2029 — 15 %;
с 2030 — 20 %.
То есть вместо резкого удара — плавное повышение. Чтобы бизнес не хватался за сердце и успел перестроиться.
Чем это грозит?
Если примут жёсткий вариант Минпромторга, импортёры и селлеры, работающие с зарубежными поставками, почувствуют это на своём кошельке. А следом — и покупатели: рост цен почти неизбежен.
А ещё…
Не успели мы отойти от новости про детские товары (там хотят оставить льготный НДС 10 % только при наличии российских сертификатов), как подлетает новая порция «радостных» известий. Похоже, Минпромторг решил пройтись по всем импортным товарам и отменить пониженные ставки.
Итог:
Вариант Минпромторга — резко и сразу (22 % с 2027).
Вариант Минфина — плавно и с оглядкой на бизнес (поэтапное повышение до 20 % к 2030).
Кто победит в этом налоговом споре — пока загадка. Но импортёрам уже стоит держать руку на пульсе и прикидывать, как перестроить ценообразование.
