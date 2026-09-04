В каком документе закреплены микробиологические исследования овощей? Полный разбор нормативной базы

Микробиологические исследования овощей: почему нет единого документа и что использовать вместо него

Если вы работаете с мясом, всё более-менее понятно — есть приказ Минсельхозпрода России от 15.12.1995, который чётко описывает порядок санитарно-микробиологического контроля: сырьё, вспомогательные материалы, готовая продукция, смывы с оборудования.

А что делать с овощами? Короткий ответ — единого аналогичного «порядка» для плодоовощной продукции не существует. Длинный ответ — ниже, и он состоит из целого набора документов, которые вместе дают полную картину.

Микробиологические исследования овощей, включая вспомогательные материалы, проводятся по комплекту нормативных документов.

Их можно разделить на четыре группы: общие правила, методики отбора и подготовки проб, методики выявления конкретных микроорганизмов и гигиенические нормативы по виду продукции. Разберём каждую группу подробно.