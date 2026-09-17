Кнопочные телефоны на маркетплейсе: хватит ли одной декларации, чтобы не словить блокировку?

Нет, одной декларации — недостаточно. Кнопочный телефон, даже самый простой, — это средство связи с радиомодулем. Он подпадает сразу под несколько технических регламентов ЕАЭС, а при импорте — ещё и под контроль ФСБ. Вот полный список документов, без которых маркетплейс рано или поздно снимет карточку.

📋 Что нужно на кнопочный телефон



1. Декларация по ТР ТС 020/2011 — электромагнитная совместимость. Обязательна для всех мобильных телефонов: проверяется помехоустойчивость, уровень излучения, корректность работы радиомодуля. Регистрируется в реестре Росаккредитации (ФСА).



2. Декларация по ТР ЕАЭС 037/2016 — ограничение опасных веществ (RoHS). С 2020 года распространяется на всю бытовую электронику, включая телефоны. Подтверждает, что в составе нет свинца, ртути, кадмия и других токсичных элементов сверх допустимых норм. Тоже регистрируется в ФСА.



3. Сертификат по ТР ТС 004/2011 — низковольтное оборудование. Нужен не на сам телефон, а на зарядное устройство / адаптер питания, если оно идёт в комплекте и подключается к сети 220 В. Если зарядка продаётся отдельным товаром — на неё нужен свой документ.



4. Нотификация ФСБ — уведомление о характеристиках шифровальных средств. Любой мобильный телефон с GSM-модулем использует шифрование, поэтому попадает под 12-ю категорию перечня (Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015). Без нотификации таможня не выпустит товар. У крупных брендов она уже зарегистрирована — достаточно найти номер в едином реестре ЕЭК. Если нет — оформляет производитель или уполномоченное лицо по доверенности.



5. Декларация соответствия средства связи — отдельный документ, регистрируется в реестре Россвязи (Минцифры), а не в ФСА. Оформляется на каждую модель, действует до 5 лет. Производитель обычно получает её сам, но продавец должен убедиться, что она есть и покрывает его модели.



⚠️ Что не нужно и не заменяет обязательные документы



◘ Отказное письмо — не подходит. Телефон подлежит обязательному декларированию, и отказное письмо здесь бессильно.

◘ СГР (свидетельство о госрегистрации) — не требуется для мобильных телефонов.

◘ Добровольный сертификат — можно оформить для доверия покупателей, но он не заменяет обязательные декларации.



🔥 Новые правила маркетплейсов с 1 октября 2026



ФЗ № 289 от 31.07.2025 обязывает маркетплейсы проверять документы. С 1 сентября 2026 в карточке товара должна стоять активная ссылка на действующую запись в реестре Росаккредитации — не скан, а именно ссылка. С 1 октября карточки без документов будут скрыты. Роботы площадок постоянно сверяют данные с госреестрами: если декларация просрочена или приостановлена — блокировка автоматическая.



❗️ Самозанятые — внимание



Самозанятые не могут оформлять сертификаты и декларации по правилам ЕАЭС. Продавать мобильные телефоны (товар под обязательную сертификацию) им нельзя — это прямой путь к блокировке.



💡 Практический совет



Если вы перепродаёте телефоны от поставщика — запросите у него полный пакет: обе декларации (ТР ТС 020 + ТР ЕАЭС 037), сертификат на зарядку (если есть), нотификацию ФСБ и декларацию связи. Проверьте, что в декларациях указаны именно ваши модели. Один документ на весь бренд не означает, что он покрывает все модификации — разные модели с разными радиомодулями или зарядками могут требовать раздельного подтверждения.



