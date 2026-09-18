Можно ли перевести маркированный товар с одного ИП на другое ИП?

Коротко: да, можно. И сделать это проще, чем кажется, если знать алгоритм.



Коды маркировки (Data Matrix) привязаны к конкретному ИНН в системе «Честный ЗНАК». Просто перевезти товар на другую точку и начать продавать — нельзя. Касса нового ИП выдаст ошибку «код числится у другой организации» и заблокирует продажу. Нужно официально передать права на коды.



✅ Три способа передачи



1. УПД через оператора ЭДО — классический вариант. Формируете УПД в учётной системе или в кабинете оператора ЭДО, добавляете коды маркировки, подписываете УКЭП и отправляете получателю. Тот проверяет и подписывает со своей стороны. После этого оператор ЭДО автоматически передаёт данные в «Честный ЗНАК» — коды переходят на баланс нового владельца.



2. УПД через ЭДО Лайт в личном кабинете «Честного ЗНАКа» — бесплатно, без договора со сторонним оператором. Заходите в ЛК → раздел «ЭДО Лайт» → «Исходящие» → создаёте документ, добавляете коды, подписываете. Получатель видит его во «Входящих» и подписывает. ЭДО Лайт поддерживает роуминг с коммерческими операторами ЭДО. Ограничение: 1000 исходящих документов в год через API, через веб-интерфейс — без ограничений.



3. Чек ККТ с указанием ИНН покупателя — если оплата идёт через кассу, в чеке заполняется реквизит «ИНН покупателя» (тег 1228). Вывод товара из оборота при этом не осуществляется — коды переходят на баланс покупателя со статусом «в обороте». Формировать УПД отдельно не нужно. Важно: допускается использовать только один из способов — если оформили чек с ИНН, УПД формировать не надо.



🧐 Нужно ли указывать цену в УПД? Зависит от ситуации:



◘ Если это фактическая продажа — цену указываем.

◘ Если передача между своими контрагентами (например, перемещение между собственными ИП без реализации) — цену можно не указывать.

◘ Всё определяется условиями договора.



✅ Пошаговый алгоритм (на примере УПД через ЭДО)



◘ Оба ИП зарегистрированы в «Честном ЗНАКе» и подключены к ЭДО (одному оператору или с настроенным роумингом). Отправитель формирует УПД: реквизиты сторон, перечень товаров, коды маркировки каждой единицы. В 2026 году используется формат XML 5.03, утверждённый приказом ФНС



◘ Подписывает своей УКЭП и отправляет получателю.



◘ Получатель сверяет коды в УПД с фактическими на товаре. Если всё сходится — подписывает УПД своей УКЭП.

Оператор ЭДО передаёт подписанный обеими сторонами документ в ГИС МТ.



◘ Коды переходят на баланс нового владельца со статусом «в обороте».

Сроки: не более 3 рабочих дней со дня приёмки товара на подписание УПД, но не позднее дня передачи товаров третьим лицам. Для лекарственных препаратов — 1 день.

Частые ошибки:



❌ Не настроен роуминг между операторами ЭДО — УПД не дойдёт до получателя.

❌ Коды в УПД не совпадают с фактическими — система отклонит документ.

❌ Подписание УПД без проверки кодов — принимаете «кота в мешке».

❌ Перевезли товар, но не оформили передачу — коды зависли на старом ИП, новое не может продавать.

Важно: даже если оба ИП ваши — оформить передачу нужно полноценным УПД. Система не знает про «свои» и «чужие» компании, для неё каждый ИНН — отдельный участник оборота.