Что нужно сделать бизнесу в начале года, чтобы не переплачивать налоги

Начало года — лучшее время для наведения порядка в документах и учета свежих законодательных изменений. Если уделить этому внимание сейчас, вы сможете избежать штрафов и законно снизить налоговую нагрузку на весь 2026 год.

4 ключевых пункта, по которым стоит пройтись сейчас

1. Проверьте необходимость сдачи отчетности в Росстат

Росстат регулярно обновляет списки тех, кто обязан сдать отчетность. Проверьте свой ИНН на сайте rosstat.gov.ru. Штрафы за несдачу доходят до 70 000 ₽ (для юрлиц), а при повторном нарушении — до 150 000 ₽. Сдавать отчеты нужно в электронном виде через ЭЦП.

❗Лишние коды в реестре могут обязать вас сдавать лишние отчеты.

Пример: У клиента был указан код «Производство роботов», хотя производства не было. Из-за этого кода он был вынужден ежегодно сдавать сложные отчеты в Росстат. Исключите виды деятельности, которыми вы не занимаетесь, чтобы не создавать себе дополнительные сложности.

2. Проверьте свое право на льготы (региональные и федеральные)

Государство дает возможность платить меньше налогов и взносов, но только если ваши документы в идеальном порядке. Здесь есть два уровня льгот, которые нужно проконтролировать.

А) Пониженные ставки по УСН (Региональные льготы) Власти вашего региона могут устанавливать сниженные ставки налога для конкретных отраслей.

Нюанс: Налоговая смотрит строго на ваш основной код деятельности (ОКВЭД). Если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указан не тот код, которым вы занимаетесь фактически (даже если он смежный), в льготе откажут.

Б) Пониженные страховые взносы (Федеральная льгота)

Для применения пониженного тарифа страховых взносов (15% к выплатам, превышающим 1,5 МРОТ в месяц) действуют критерии:

Основной ОКВЭД. Вид деятельности из перечня должен быть указан в реестре именно как основной.

Доля доходов. Не менее 70% ваших доходов должны поступать от этого основного вида деятельности.

Контроль. Долю доходов нужно подтверждать каждый отчетный период.

3. Подстрахуйте патент (ПСН)

Патентная система удобна, но она не прощает ошибок. Вы можете утратить право на патент, если превысите лимит по выручке.

Действие: Убедитесь, что у вас подано уведомление о переходе на УСН (Упрощенную систему). Если вы «слетите» с патента и у вас не будет запасной УСН, вас автоматически переведут на ОСНО (Общую систему). Это означает появление НДС, налога на прибыль и резкое усложнение отчетности. Наличие УСН как «запасного аэродрома» исключает этот сценарий.

4. Верните переплаты и уменьшите текущий налог

Не забывайте о возможностях, которые дает Налоговый кодекс для возврата и экономии средств.

Возврат за прошлые периоды. Вы имеете право вернуть излишне уплаченные налоги за последние 3 года.

Уменьшение налога на взносы. В декларации обязательно заявите вычет за счет уплаченных страховых взносов. ИП без сотрудников могут уменьшить налог до 100% . ИП с сотрудниками и ООО — до 50% .



Сэкономить на льготах — это полдела.

Куда важнее сейчас не «попасть» на ошибках в поле ФНС.

С 1 января 2026 года налоговая получила больше полномочий : проверку может начать инспекция из любого региона.

Что это значит для бизнеса? Усиление контроля и прозрачности: если ваш региональный ФНС загружен, или спустил Вам некоторые вещи - вместо них придут налоговики с других регионов.

