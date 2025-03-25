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Налоговая Правда
Дробление бизнеса

Устами налогового инспектора или как делать не стоит

Предполагали ли вы, что один необдуманный телефонный разговор может напрочь лишить вас спокойной жизни и 15 млн из вашего бюджета? Вот и в нашей истории так называемый «Мистер Х» не мог представить, чем обернется его телефонный звонок.

В Налоговый кодекс внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, затрагивающие всех налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения и не являются плательщиками Налога на добавленную стоимость (п. 1 ст. 143 НК РФ, п. 72 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ/ ФЗ принятие Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ об амнистии при дроблении бизнеса).

Данные изменения стали поводом для всеобщих переживаний, которые цепной реакцией распространялись как между налогоплательщиками, так и между работниками налоговых органов. 

Телефонная линия ФНС была переполнена от поступающих звонков.

«Мистер Х», как и остальные налогоплательщики, которых затронули данные изменения, не остался в стороне. 

Накануне нового года «Мистер Х», с присущей ему агрессией, позвонил налоговому инспектору и решил рассказать о своей бизнес-идее, которую он внедрил, как только узнал о готовящихся поправках, и которая позволит ему обойти все нововведения и не сделает его плательщиком НДС. 

Идея нашего «Мистера Х» заключалась в следующем. Он разделил бизнес между членами своей семьи, распределив доходы так, чтобы никакая из семейных организаций не попадала под изменения Налогового Кодекса. К проработке своей идеи, «Мистер Х» подошел крайне безрассудно, ведь у этих организаций помимо родственных связей директоров и одинаковых ОКВЭД-ов, даже юридический адрес был общим. 

Рассказав все это налоговому инспектору, «Мистер Х» отправился встречать наступление нового года, не догадываясь, что совершенный им телефонный звонок лишит его спокойной жизни и ударит по финансовому состоянию.

По окончанию новогодних праздников, нашего «Мистера Х» вызвали в налоговую и уже предъявили готовый Акт, предполагающий доначисления и штрафные санкции за дробление бизнеса - в размере 15 млн, однако предоставили ему право воспользоваться Налоговой амнистией, самостоятельно устранив все последствия своей бизнес-идеи, но штраф и пени все же оплатить придется, хоть и в меньшем размере. Однако и этим все не закончилось, ведь налоговый орган всерьез заинтересовался финансово-хозяйственной деятельностью, которую вел «Мистер Х».

Непродуманная идея. Опрометчивый поступок. И жирный минус на деловой репутации в глазах налоговой у «Мистера Х».

А как вы думаете, уважаемые подписчики, в чем была главная ошибка «Мистера Х»?

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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