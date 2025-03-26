Ошибки в бизнес-идее «Мистера Х»

Из нашей истории видно, что «Мистер Х» применил незаконную схему дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.
Дробление бизнеса — это ситуация, когда бизнес искусственно распределяет выручку между разными ИП или компаниями или создаёт новую компанию и переводит на неё часть деятельности и сотрудников.
Однако, Дробление может быть как законным, так и незаконным.
Законным считается дробление, которое соответствует трём признакам:
Наличие деловой цели. Например, разделение компаний по территориальному признаку, разные виды деятельности или специализация по условиям работы с контрагентами;
Реальное ведение деятельности взаимозависимыми компаниями или ИП;
Самостоятельность вновь созданных компаний или зарегистрированных ИП. К примеру: у новых компаний и ИП должны быть собственные помещения, склады, реально существующее оборудование для работы, сотрудники и иное имущество, необходимое для ведения той или иной деятельности.
В то время как незаконным дроблением бизнеса является как раз противоположные первостепенные признаки:
Взаимозависимость или аффилированность организаций, участвующих в дроблении бизнеса;
В процессе дробления используют общую базу и работников;
Аналогичная деятельность у всех участников дробления;
Контрагенты распределены исходя из используемой участником системы налогообложения;
Нет деловой цели разделения.
Посмотрите внимательно на все эти признаки, которыми руководствуется, в первую очередь, ФНС для определения незаконного дробления. Нет ли среди них того, что может коснуться лично вас и вашего бизнеса?
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