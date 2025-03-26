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Налоговая Правда
Дробление бизнеса

Ошибки в бизнес-идее «Мистера Х»

«..Он разделил бизнес между членами своей семьи, распределив доходы так, чтобы никакая из семейных организаций не попадала под изменения Налогового Кодекса… у этих организаций помимо родственных связей директоров и одинаковых ОКВЭД-ов, даже юридический адрес был общим».

Из нашей истории видно, что «Мистер Х» применил незаконную схему дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. 

Дробление бизнеса — это ситуация, когда бизнес искусственно распределяет выручку между разными ИП или компаниями или создаёт новую компанию и переводит на неё часть деятельности и сотрудников. 

Однако, Дробление может быть как законным, так и незаконным.

Законным считается дробление, которое соответствует трём признакам:

  • Наличие деловой цели. Например, разделение компаний по территориальному признаку, разные виды деятельности или специализация по условиям работы с контрагентами;

  • Реальное ведение деятельности взаимозависимыми компаниями или ИП;

  • Самостоятельность вновь созданных компаний или зарегистрированных ИП. К примеру: у новых компаний и ИП должны быть собственные помещения, склады, реально существующее оборудование для работы, сотрудники и иное имущество, необходимое для ведения той или иной деятельности.

В то время как незаконным дроблением бизнеса является как раз противоположные первостепенные признаки:

  • Взаимозависимость или аффилированность организаций, участвующих в дроблении бизнеса;

  • В процессе дробления используют общую базу и работников;

  • Аналогичная деятельность у всех участников дробления;

  • Контрагенты распределены исходя из используемой участником системы налогообложения;

  • Нет деловой цели разделения.

Посмотрите внимательно на все эти признаки, которыми руководствуется, в первую очередь, ФНС для определения незаконного дробления. Нет ли среди них того, что может коснуться лично вас и вашего бизнеса?

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Олеся Дусановская
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