Подготовка к процедуре допроса или что вы обязаны знать

Если вы все же решили пойти в налоговый орган, подготовьтесь к допросу, чтобы не навредить себе.

Проконсультируйтесь со специалистами. Если не понимаете цель вызова, уточните у юриста/бухгалтера или иного специалиста. Закон и регламент проведения допроса не запрещает приходить со специалистом, но его нельзя отправлять вместо себя. Отвечать на вопросы за вас он не может, но перед каждым ответом имеет право давать рекомендации. Однако присутствие юриста вызывает дополнительные подозрения. Для инспекторов это становится основанием тщательно проверять ваши показания. Подготовьтесь к вопросам. Вне зависимости от цели допроса инспекторы пользуются базовым набором вопросов, иногда дополняя их. Перечень представлен в письме ФНС России № ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017. Вы можете заранее ознакомиться с ними для общего понимания. Просмотрите все необходимые документы, если таковые имеются. Но не стоит вручать их инспектору, пока налоговый орган не пришлет вам Требование о предоставлении документов. Согласуйте возможные ответы с контрагентами/партнерами/работодателем. Ваши партнеры также могут получить вызов на допрос. Чтобы исключить подозрения или неверные трактовки, заранее согласуйте информацию с контрагентами. Конечно, все ситуации предугадать невозможно. Но вы можете согласовать обстоятельства знакомства с контрагентом, детали подписания договоров и проведения сделок.

А теперь самое главное — перед проведением процедуры допроса Налоговый инспектор ОБЯЗАН вам подробно рассказать о положениях ст.90 НК РФ и ст. 51 Конституции РФ, но вы и сами должны их знать для того, чтобы не дать себя в обиду налоговикам.

Ст. 90 НК РФ раскрывает смысл процедуры допроса и говорит о том, кто не может быть допрошен.

Ст. 51 Конституции РФ говорит нам о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Соответственно на провокационные вопросы инспектора, которые касаются лично вас или ваших близких, вы можете не отвечать, ссылаясь на данную статью.

Немаловажно также знать то, что вряд ли вам скажет инспектор. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» — именно на эти нормативно-правовые акты вы должны ссылаться, когда налоговики настойчиво будут просить вас сообщить им личные данные вашего бухгалтера/работников/контрагентов и иных лиц.

Теперь вы готовы! Без паники и страха идем в налоговую в назначенное время!