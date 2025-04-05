Продолжение следует. Кульминация ООО «Плюсик»

После того как налоговая буквально атаковала проверками ООО «Плюсик» и всех его поставщиков и покупателей, Директору завода ничего не оставалось, как признать вину в содеянном и убрать все «однодневки» из своей декларации.

Однако доплачивать накопившийся налог он не спешил. И некоторые «сомнительные» фирмы убрал, запросто заменив их на другие фирмы - «пустышки».

При углубленной камеральной проверке, которую устроили налоговики, выявив расхождения в первый раз, было выявлено много нарушений в отчетностях по финансово-хозяйственной деятельности завода. И после того, как ООО «Плюсик» представило новую декларацию, но с похожим положением дел, налоговая долго ждать не стала…

ООО «Плюсик» была назначена ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА (ВНП) за три предшествующих года, что и послужило началом большого конца для завода.

Детальная проверка, жалобы, суды и 5 лет абсолютно неспокойной жизни как для ООО «Плюсик», так и для налоговиков привели к доначислению размером в 0,5 млрд руб., полному банкротству завода, ликвидации Общества и лишения рабочих мест для более 1000 сотрудников.

В ходе ВНП налоговиками были раскрыты несколько незаконных схем по оптимизации налогов и отмыванию наличных денежных средств, которые долгое время были скрыты от ФНС.

Вот так простое первичное расхождение привело к банкротству, по инициативе ФНС, целого ликёро-водочного завода.