Новость недели: 115 ФЗ – Упрощение обжалования блокировки средств

В начале осени на стратегической сессии по развитию предпринимательства Михаил Мишустин поручил Минфину и Росфинмониторингу упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Насколько эта тема сегодня актуальна для бизнеса?

Официальной статистики по рынку сейчас нет, но, исходя из общей практики, ситуации, когда бизнес сталкивается с действием 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» заметно участились.

Со стороны банка оптимальным является подход, когда он стремится максимально предотвратить подобные ситуации заранее. Так, «Сбер» всегда предупреждает клиентов о возникновении рисков, направляя персональные рекомендации в интернет-банке «СберБизнес» или оповещая через специальные сервисы.

У каждого клиента в личном кабинете «СберБизнеса» есть «светофор» — цветовой индикатор, который помогает оценить вероятность проверки по 115-ФЗ. Зеленый цвет означает низкий уровень риска: все в порядке, бизнес не вызывает вопросов у банка. Желтый цвет — средний уровень риска: у банка могут возникнуть вопросы к операциям по счету, будьте внимательнее. Красный цвет показывает высокий уровень риска: есть негативные факторы, стоит обратиться в банк для уточнения деталей и исправления ситуации.

Главный совет М.В.Мишустина — не паниковать. Нужно понимать, что счет не заблокирован безвозвратно, а только на время ограничены некоторые функции интернет-банка. Далее следует связаться с банком и выяснить причины ограничений, узнать у банковского специалиста, какие действия предпринять. Затем приготовить документы, которые может запросить банк: договоры с контрагентами, акты выполненных работ, чеки, информацию об уплате налогов. Не забудьте рассказать о счетах в других банках. Если некоторые из документов не велись, напишите об этом в пояснении. Предпринимателю следует внимательно изучить рекомендации банка и устранить нарушения, которые привели к ограничениям. Также нужно быть готовым к тому, что снятие ограничений занимает время, особенно если ситуация сложная. Важно сохранять терпение и оставаться на связи с банком.

На обслуживание в банк приходят клиенты с разным бизнесом и разными целями, это могут быть и обнальщики, и компании, которые хотят уклониться от налогов. Банки обязаны выявлять таких клиентов и препятствовать подобным операциям. В этом и есть смысл 115-ФЗ.

Банк России и Росфинмониторинг регулярно проводят проверки самих банков на предмет соблюдения этого закона. В случае неисполнения требований на них могут быть наложены административные санкции — от штрафов, размер которых в зависимости от характера и серьезности нарушения может быть очень значительным, до лишения банка лицензии. Примеры, когда кредитные организации были вынуждены прекратить свою деятельность из-за участия в сомнительных операциях, случались.

Но результаты от такой политики есть. По итогам 2024 года Банк России отмечает существенное сокращение объемов подозрительных финансовых операций, потенциально связанных с теневой деятельностью. В том числе благодаря действию 115-ФЗ.