ФНС: мошенники стали притворяться сотрудниками налоговых органов

Мошенники стали чаще звонить и писать россиянам по электронной почте и в мессенджерах будто бы от лица сотрудников налоговых органов, - сообщили в Федеральной налоговой службе.

Неизвестные от имени ФНС сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, а также о необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы. Кроме того, злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию. Иногда они предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы.

«Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным», — отметили в ФНС России.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут потребовать от потенциальных жертв назвать код от "Госуслуг" или код подтверждения для авторизации на другие сайты. Получив его, они могут взломать личный кабинет и получить доступ к персональным данным, чтобы, например, оформить кредит.

Еще одна уловка - предложение установить специальное приложение или пройти по ссылке, чтобы оплатить налоги или другие платежи "со скидкой". Такие приложения или ссылки могут содержать вирусы, которые устанавливаются на устройство для кражи персональных данных. Переведенные же "на оплату налогов" деньги попадают на счета злоумышленников.

Пример мошеннической схемы: Злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не представил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из СМС. Фактически гражданин получает код с портала госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее.

Также обращаем ваше внимание, что сотрудники ФНС России не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".

Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС "Онлайн-запись на прием в инспекцию".