Росфинмониторинг или ФНС. Контроль банковских выписок юридических лиц

Налоговики направляют запрос в кредитную организацию, а они в ответ предоставляют:
справки о наличии счетов и об остатках денег на счетах;
выписки по операциям на счетах;
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.
Теперь банки передают данные в течение трех рабочих дней с момента получения запроса от налоговой. И объем информации, которую могут получить налоговики, стал шире. Например, проверяющие могут запросить все сведения и документы, которые клиент предоставил в банк при открытии счета. А ведь банки запрашивают разные данные, вплоть до загранпаспортов.
Отметим, что банковский контроль стал похожим на налоговый. Как и налоговики, банкиры стали задавать вопросы по реальности сделок и требовать подтверждение фактического исполнения. Поэтому досье по контрагентам теперь нужно и в случае, если банк обвиняет в работе с сомнительным контрагентом. А затем это досье направляется и в ФНС и в Росфинмониторинг.
ФНС также отмечает, что в НК есть понятие счета, которое используют в налоговых правоотношениях (ст. 11 НК). Оно распространяется на расчетные (текущие) и иные счета в банках, которые открыли на основании договора банковского счета. Причем включают и счета в банках, которые открывают на основании договора банковского счета в драгоценных металлах. Отсюда ведомство делает вывод – если счет открыли не на основании договора банковского счета, то банк не обязан предоставлять налоговикам сведения о нем по статье 11 кодекса. Кроме того, у банкиров отсутствует и обязанность направлять запрашиваемые ИФНС данные в отношении таких счетов, как того требует статья 86 кодекса.
Согласно отчету Росфинмониторинга, за 2024 год налоговыми органами дополнительно начислено налоговых платежей на сумму более 15,8 млрд. рублей, фактически взыскано в бюджет более 3,2 млрд. рублей, отказано в необоснованном возмещении НДС на сумму более 1,9 млрд. рублей. Предоставляемая ФНС России информация в отношении физических и юридических лиц была использована Росфинмониторингом в ходе проведения более 8,7 тыс. финансовых расследований в 2024 году. Предотвращено хищение свыше 28 млрд. рублей, возмещен ущерб на сумму более 129 млрд. рублей.
Комментарии2
Если не путаю, банки еще передают в ИФНС сведения об IP-адресах при совершении платежей с расчетных счетов.
Не возбраняется меня поправить, если это не так.
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8db37789-10f7-4480-81ae-7af75f2fb871/29ca9874-9d9d-41b7-873f-cace5b8368ae/A76-7791-2023_20240214_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
Обратить внимание на последний абзац страницы 14.