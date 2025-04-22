Росфинмониторинг или ФНС. Контроль банковских выписок юридических лиц

У налоговиков в 2025 году появилось еще больше прав – они получают сведения о счетах физлиц и компаний без проблем, в большем объеме и ежемесячно. ФНС напомнила, что банки обязаны предоставлять налоговикам сведения о счетах, вкладах и депозитах организаций, ИП и физлиц (ст. 86 НК).

Налоговики направляют запрос в кредитную организацию, а они в ответ предоставляют:

справки о наличии счетов и об остатках денег на счетах;

выписки по операциям на счетах;

справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.

Теперь банки передают данные в течение трех рабочих дней с момента получения запроса от налоговой. И объем информации, которую могут получить налоговики, стал шире. Например, проверяющие могут запросить все сведения и документы, которые клиент предоставил в банк при открытии счета. А ведь банки запрашивают разные данные, вплоть до загранпаспортов.

Отметим, что банковский контроль стал похожим на налоговый. Как и налоговики, банкиры стали задавать вопросы по реальности сделок и требовать подтверждение фактического исполнения. Поэтому досье по контрагентам теперь нужно и в случае, если банк обвиняет в работе с сомнительным контрагентом. А затем это досье направляется и в ФНС и в Росфинмониторинг.

ФНС также отмечает, что в НК есть понятие счета, которое используют в налоговых правоотношениях (ст. 11 НК). Оно распространяется на расчетные (текущие) и иные счета в банках, которые открыли на основании договора банковского счета. Причем включают и счета в банках, которые открывают на основании договора банковского счета в драгоценных металлах. Отсюда ведомство делает вывод – если счет открыли не на основании договора банковского счета, то банк не обязан предоставлять налоговикам сведения о нем по статье 11 кодекса. Кроме того, у банкиров отсутствует и обязанность направлять запрашиваемые ИФНС данные в отношении таких счетов, как того требует статья 86 кодекса.

Согласно отчету Росфинмониторинга, за 2024 год налоговыми органами дополнительно начислено налоговых платежей на сумму более 15,8 млрд. рублей, фактически взыскано в бюджет более 3,2 млрд. рублей, отказано в необоснованном возмещении НДС на сумму более 1,9 млрд. рублей. Предоставляемая ФНС России информация в отношении физических и юридических лиц была использована Росфинмониторингом в ходе проведения более 8,7 тыс. финансовых расследований в 2024 году. Предотвращено хищение свыше 28 млрд. рублей, возмещен ущерб на сумму более 129 млрд. рублей.