С 01.04.2025 подрядчики при строительстве частных домов через Эскроу не будут платить НДС

*Эскроу — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком.

Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации.

Эскроу-счёт используется для защиты интересов и финансовой безопасности дольщиков. Если компания обанкротится или существенно затянет сдачу объекта, покупатели получат средства обратно.

С 1 апреля 2025 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по строительству частных домов, предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость. Новая льгота принята Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

В перечень включили работы подрядчика по договору строительного подряда, заключенного с физлицом, с использованием эскроу-счета в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2024 N 186-ФЗ.

Напомним, что сам Закон N 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» начал действовать 1 марта 2025. Он регулирует отношения, связанные со строительством ИП и компаниями жилых домов на земельных участках:

принадлежащих гражданам РФ на праве собственности;

предоставленных гражданам РФ на праве аренды, безвозмездного пользования.

Для защиты прав граждан договор подряда должен заключаться с соблюдением условий, включающих использование счетов эскроу и раскрытие информации в ЕИСЖС (Единой информационной системе жилищного строительства).

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