Подводные камни в декларации по Налогу на добавленную стоимость

В феврале текущего года вступил в силу приказ ФНС России от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@, утвердивший новый формат налоговой декларации по НДС. Уже за 1 квартал 2025 года декларации по НДС должна быть представлена в налоговый орган по новому формату.

По результатам анализа представляемых деклараций по НДС, ФНС выявили следующие часто допускаемые ошибки при заполнении деклараций:

Технические ошибки при заполнении, вызывающие несоблюдение контрольных соотношений, утвержденных письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@;

Отражение сведений в счете-фактуре, отличающихся от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного счета-фактуры (номер или дата счета-фактуры; ИНН контрагента);

Неверное отражение кодов вида операций, утвержденных приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@;

Некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС;

Некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;

Не восстановление в соответствии с пп. 3 п.3 ст. 170 НК РФ суммы НДС в случае перечисления покупателем сумм предоплаты в счет предстоящих поставок;

Неверное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур;

Не заполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности;

Неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности;

Отражение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.

Во избежание риска некорректного заполнения декларации и, как следствие, вызванного к себе внимания налоговой, налогоплательщикам перед направлением декларации в налоговый орган следует придерживаться следующим рекомендациям:

проверить правильность оформления счета-фактуры, как выставленного, так и полученного (соответствие реквизитам, указанным в договорах и иных первичных документах);

удостовериться, что в программный продукт, с использованием которого осуществляется формирование декларации, правильно без ошибок внесены все данные;

после формирования декларации проверить все реквизиты и строки, соблюдение контрольных соотношений;

обеспечить соответствие деклараций требованиям приказов об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

Ошибки в декларации по НДС — это не просто технические недочеты, а потенциальный триггер для автоматических сверок, требований пояснений и камеральных проверок. С учетом перехода на новый формат отчётности с 1 квартала 2025 года, важно своевременно адаптировать учетные системы, проконтролировать корректность заполнения всех разделов и сверить данные с первичными документами и счетами-фактурами. Даже незначительное несоответствие может привести к блокировке вычетов или доначислениям.

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