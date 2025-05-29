Устами налогового инспектора. Техническая ошибка в Декларации по НДС привела к миллионному штрафу

Некорректное заполнение деклараций не только приводит к увеличению документооборота, но и становится причиной дополнительной нагрузки на организации и их партнеров. Разберем кейс, произошедший с ООО «Мегаполис».

Организация «Мегаполис» в очередной раз представила в налоговый орган Декларацию по Налогу на добавленную стоимость за 4 квартал, с суммой к уплате.

ООО «Мегаполис» при выставлении счет-фактуры допустил ошибку в данных контрагента (неверно указал ИНН) и, соответственно, при формировании декларации в автоматическом режиме были отражены взаимоотношения с другой организацией, название которой совпало с действующим партнером ООО «Мегаполис».

Не сложно догадаться, что произошло далее. Так как ООО «Мегаполис» нарушило положение постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, а именно - отражение сведений в счет-фактуре, отличающихся от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного счет-фактуры, Общество и два связанных с ним контрагента незамедлительно получили автоматизированные Требования о представлении пояснений о причинах выявленных несоответствий в представленной Декларации.

ООО «Мегаполис» долгое время отрицало свою вину в совершенной ошибке, подавало уточненные декларации, исправляя номера счет – фактур, но не разбираясь, какие данные они внесли по своему партнеру.

Итог ситуации:

Организация в этом процессе, упустила срок уплаты НДС, и получила штраф согласно ст. 119 НК РФ — 5 % от неуплаченной вовремя суммы НДС по декларации.

Помимо штрафа, ООО «Мегаполис» вызвало к себе пристальное внимание налоговиков и спровоцировало углубленную камеральную проверку, в ходе которой налоговая, естественно, нашла нарушения положения ст. 54.1 НК РФ и доначислила налога к уплате.

Рекомендация:

Обязательно проверяйте правильность автоматически сформированной декларации перед отправкой ее в налоговый орган. Чем меньше ошибок вы допустите, даже самых безобидных, тем меньше внимания налоговой к вашей организации привлечете.

История с ООО «Мегаполис» наглядно показывает, как одна техническая ошибка в ИНН контрагента может запустить цепную реакцию — от штрафа до камеральной проверки с доначислениями. В условиях автоматизированного контроля такие ошибки считаются нарушением формальных критериев достоверности, а значит — могут повлечь за собой реальные финансовые потери и налоговые претензии. Формальный подход инспектора к декларации — это уже не теория. Это практика. И именно по этим «мелочам» выносятся ключевые решения.

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