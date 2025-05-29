Устами налогового инспектора. Техническая ошибка в Декларации по НДС привела к миллионному штрафу

Организация «Мегаполис» в очередной раз представила в налоговый орган Декларацию по Налогу на добавленную стоимость за 4 квартал, с суммой к уплате.
ООО «Мегаполис» при выставлении счет-фактуры допустил ошибку в данных контрагента (неверно указал ИНН) и, соответственно, при формировании декларации в автоматическом режиме были отражены взаимоотношения с другой организацией, название которой совпало с действующим партнером ООО «Мегаполис».
Не сложно догадаться, что произошло далее. Так как ООО «Мегаполис» нарушило положение постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, а именно - отражение сведений в счет-фактуре, отличающихся от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного счет-фактуры, Общество и два связанных с ним контрагента незамедлительно получили автоматизированные Требования о представлении пояснений о причинах выявленных несоответствий в представленной Декларации.
ООО «Мегаполис» долгое время отрицало свою вину в совершенной ошибке, подавало уточненные декларации, исправляя номера счет – фактур, но не разбираясь, какие данные они внесли по своему партнеру.
Итог ситуации:
Организация в этом процессе, упустила срок уплаты НДС, и получила штраф согласно ст. 119 НК РФ — 5 % от неуплаченной вовремя суммы НДС по декларации.
Помимо штрафа, ООО «Мегаполис» вызвало к себе пристальное внимание налоговиков и спровоцировало углубленную камеральную проверку, в ходе которой налоговая, естественно, нашла нарушения положения ст. 54.1 НК РФ и доначислила налога к уплате.
Рекомендация:
Обязательно проверяйте правильность автоматически сформированной декларации перед отправкой ее в налоговый орган. Чем меньше ошибок вы допустите, даже самых безобидных, тем меньше внимания налоговой к вашей организации привлечете.
История с ООО «Мегаполис» наглядно показывает, как одна техническая ошибка в ИНН контрагента может запустить цепную реакцию — от штрафа до камеральной проверки с доначислениями. В условиях автоматизированного контроля такие ошибки считаются нарушением формальных критериев достоверности, а значит — могут повлечь за собой реальные финансовые потери и налоговые претензии. Формальный подход инспектора к декларации — это уже не теория. Это практика. И именно по этим «мелочам» выносятся ключевые решения.
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Комментарии2
Не поняла, почему так прилетело и почему доначисление?
По моему разумению, прилететь могло тому, кто взял к вычету не свою с.ф. потому что смотрел ж** на документы, там же не только ИНН/КПП разный, а небось и адрес отличается.
Странная ситуация и странное дело(??) в требовании от ФНС по поводу неправомерности предъявления вычета всегда указывается конкретный контрагент. Т.е, посмотреть требование, увидеть причину, составить ответ 30 минут (ну, пусть 1- 2 часа если рассусоливать). Поэтому, вся описанная ситуация наводит на мысли о непрофессионализме персонала, тем более: "в ходе которой налоговая, естественно, нашла нарушения положения ст. 54.1 НК РФ и доначислила налога к уплате". Под эту статью попадают многие нарушения. Что же там "наваяли" сотрудники?