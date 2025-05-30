Слова дороже денег. Допрос в налоговой пошел не по плану налогоплательщика

Побывавшие в налоговой часто жалуются на дискомфорт при общении с представителями налоговой службы, из-за которого упускают смысловую нагрузку вопроса и дают ответы, которые не всегда помогают им в дальнейшем.

При составлении Акта камеральной проверки налоговый инспектор в рамках ст.90НК РФ вызвал на допрос руководителя предприятия. Мистер «Х» отличался своей чрезмерной самоуверенностью, и этот раз не стал исключением. Директор не стал готовиться к допросу, полагаясь лишь на свою звонкую фамилию в городе.

В ходе допроса Мистер «Х» по глупости, незнанию или иной неведомой инспектору причине, не дослушивал вопросы и давал быстрые, необдуманные и крайне подробные ответы. Как итог, он рассказал молодой сотруднице налоговой службы свою схему бизнеса, назвав ключевых задействующих лиц и даже тех, кто курирует его деятельность.

Инспектор, оформив протокол допроса, оперативно задействовала его в камеральной проверке, привлекая к делу всех, кого в ходе допроса раскрыл Мистер «Х».

Один допрос раскрыл всю взаимозависимую цепочку финансово-хозяйственных взаимоотношений нескольких организаций, которая в последствии принесла бюджет большие пополнения.

Независимо от того, являетесь ли вы директором, учредителем, бухгалтером или просто сотрудником, — каждый может однажды получить уведомление о вызове на допрос в налоговый орган. И перед походом в ИФНС крайне важно подготовиться заранее, чтобы не навредить себе и не создать дополнительные риски как лично для себя, так и для своих партнеров.

Ошибки на допросе — не просто неловкий эпизод. Это — юридически зафиксированный документ, который впоследствии может стать основанием для доначислений, штрафов или даже возбуждения уголовного дела. Ситуация с «Мистером Х» — яркое напоминание о том, что в налоговой нельзя позволить себе ни самоуверенности, ни импровизации. Каждое сказанное слово должно быть осмысленным, выверенным и строго в рамках вашей правовой позиции. Подготовка к допросу — не формальность, а необходимость.

Подписывайтесь на «Налоговую правду», чтобы понимать, как общаться с налоговой, когда молчание — золото, а когда — защита, и почему каждое слово действительно может стоить очень дорого.