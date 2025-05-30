Слова дороже денег. Допрос в налоговой пошел не по плану налогоплательщика

При составлении Акта камеральной проверки налоговый инспектор в рамках ст.90НК РФ вызвал на допрос руководителя предприятия. Мистер «Х» отличался своей чрезмерной самоуверенностью, и этот раз не стал исключением. Директор не стал готовиться к допросу, полагаясь лишь на свою звонкую фамилию в городе.
В ходе допроса Мистер «Х» по глупости, незнанию или иной неведомой инспектору причине, не дослушивал вопросы и давал быстрые, необдуманные и крайне подробные ответы. Как итог, он рассказал молодой сотруднице налоговой службы свою схему бизнеса, назвав ключевых задействующих лиц и даже тех, кто курирует его деятельность.
Инспектор, оформив протокол допроса, оперативно задействовала его в камеральной проверке, привлекая к делу всех, кого в ходе допроса раскрыл Мистер «Х».
Один допрос раскрыл всю взаимозависимую цепочку финансово-хозяйственных взаимоотношений нескольких организаций, которая в последствии принесла бюджет большие пополнения.
Независимо от того, являетесь ли вы директором, учредителем, бухгалтером или просто сотрудником, — каждый может однажды получить уведомление о вызове на допрос в налоговый орган. И перед походом в ИФНС крайне важно подготовиться заранее, чтобы не навредить себе и не создать дополнительные риски как лично для себя, так и для своих партнеров.
Ошибки на допросе — не просто неловкий эпизод. Это — юридически зафиксированный документ, который впоследствии может стать основанием для доначислений, штрафов или даже возбуждения уголовного дела. Ситуация с «Мистером Х» — яркое напоминание о том, что в налоговой нельзя позволить себе ни самоуверенности, ни импровизации. Каждое сказанное слово должно быть осмысленным, выверенным и строго в рамках вашей правовой позиции. Подготовка к допросу — не формальность, а необходимость.
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Комментарии6
Поэтому, на допрос в налоговую должен идти бухгалтер.
Во-первых, бухгалтеру виднее, что можно говорить инспектору, а что нет, во-вторых, у бухгалтера больше опыта общения с инспекцией, поэтому на допросе он чувствует себя спокойно и может соображать здраво, в отличие от директора.
А вообще, давно не слышала, чтобы кто-то ходил на такие допросы. Обычно все ограничивается пояснениями по ТКС
Вызывают, ходят. Только вчера моя клиентка была на таком допросе. Обещала прислать копию допроса. Под впечатлением от вопросов. Вот жду, что там такое)))
@buhkompas, интересно (напишите потом, по результату??)
P.S. в связи с тем, что при реформации наша ФНС переехала достаточно далеко, на допрос (вызов, все что-угодно) не поедем. Да и смысла директору ехать нет, он руководит предприятием. Весь учет осуществляет бухгалтерия, вот ее и надо вызывать (лучше всех бухгалтеров сразу)😀
@Татьяна-Васильевна, Да там меньше вопросов по учету, больше по хозяйственной деятельности (это что по телефону она мне сказала)
@buhkompas, о!! хозяйственная деятельность, весьма расплывчатая формулировка (это как круги по воде, обычно я использую термин (шаблон) "какие мы хорошие")
Бухгалтер и пойдет, никуда не денется...
Ибо с директоров в подобной ситуации слетает вся спесь, они срочно вспоминают о каком-нибудь очень-очень важном деле и под этим предлогом куда-нибудь сруливают.