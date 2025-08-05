Выездная налоговая проверка в 2025 году: все тонкости и изменения

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Что такое выездная проверка и как она проходит
Выездная налоговая проверка остаётся главным инструментом ФНС для глубокого анализа деятельности компании или ИП за три предшествующих года. Проводится она по месту нахождения налогоплательщика. Как правило, в процессе инспекторы выезжают на объект два-три раза, но основная часть подготовки и анализа проводится заранее.
В соответствии с п. 2, 4 ст. 101 НК РФ, налоговые органы обязаны ознакомить налогоплательщика с доказательствами до начала рассмотрения материалов. Если этого не происходит, сам факт отказа может быть использован как аргумент в суде — в том числе для оспаривания выводов ФНС.
Как проходит подготовка к проверке
Перед самой выездной проверкой ФНС запускает предпроверочный анализ. Он включает сбор информации:
– из внутренних источников: налоговая отчётность, движения по счётам, данные из СУР и иных автоматизированных систем;
– из внешних источников: открытые базы, сайты компаний, соцсети, сведения об имуществе.
На основании этих данных инспекция оценивает:
– налоговую нагрузку;
– соответствие отраслевым показателям;
– убытки в течение двух и более налоговых периодов;
– приближение к лимитам по спецрежимам;
– наличие персонала и посредников;
– полноту документов, подтверждающих расходы и доходы.
Результаты анализа позволяют отнести организацию или ИП к определённой категории риска.
Следующий шаг — вызов на комиссию или запрос пояснительных документов. На комиссии налогоплательщику разъясняют, какие ошибки найдены, как их можно исправить и к чему приведёт отказ от корректировки.
Что изменилось в 2025 году
В декабре 2024 года был частично снят мораторий на проверки. Это позволило ФНС вернуться к контролю за рядом объектов, включая:
– производственные объекты II класса опасности;
– гидротехнические сооружения II класса;
– все объекты, подпадающие под действие закона № 294-ФЗ, если не применяется риск-ориентированный подход;
– объекты высокого и чрезвычайно высокого риска.
Исключения составляют:
– все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ступени;
– государственные и муниципальные медучреждения;
– учреждения соцобслуживания и питания детей.
Проверки этих организаций продолжают ограничиваться.
Что нужно знать о встречных проверках
ФНС вправе запрашивать документы по сделкам с контрагентами. В 2025 году изменилась регламентация этого механизма:
– срок предоставления документов — 10 рабочих дней с момента получения требования;
– за каждый не переданный документ — штраф 200 рублей (ст. 126 НК РФ);
– в требовании обязательно должна быть ссылка на п. 2 ст. 93.1 НК РФ. Указание других статей неправомерно;
– ФНС может затребовать только документы, связанные с конкретной сделкой.
Дополнительно принят законопроект № 825103-8, который ужесточает наказание за разглашение налоговой, банковской или коммерческой тайны. Нарушение может повлечь уголовную ответственность.
На что ФНС делает акцент в 2025 году
Дробление бизнеса
Особый контроль установлен в отношении искусственного разделения бизнеса между аффилированными лицами. Цель — минимизация налогов за счёт применения спецрежимов или распределения выручки.
ФНС действует на основании:
– п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 176-ФЗ;
– письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, в котором изложена судебная практика и признаки дробления.
Признаки дробления: одни и те же бенефициары, одинаковые клиенты, фактическое управление из единого центра, использование одних ресурсов (помещения, персонал, оборудование).
Налоговая миграция
ФНС фиксирует случаи фиктивного переезда компаний в другие регионы для ухода от контроля или оптимизации налоговой нагрузки. Новый регламент действий налоговых органов включает:
– обязательную передачу материалов контрольно-аналитической работы в инспекцию по новому месту учёта;
– проверку оснований переезда;
– возможность отказа в регистрации при фиктивности.
ФНС рассматривает налоговую миграцию как одну из форм агрессивного налогового планирования и рассматривает её в совокупности с другими признаками схемности.
Что в итоге
Выездная проверка — неформальное завершение контрольно-аналитической работы, которая может вестись годами. Любая организация или ИП, попавшие под анализ, становятся объектом внимания ФНС задолго до первого визита инспектора.
В 2025 году особое внимание уделяется полноте отчётности, юридической структуре бизнеса и прозрачности операций. Проверки стали точечными, но глубже. Любая формальность или номинальность в документах может повлечь за собой доначисления, штрафы и даже привлечение к ответственности.
Ваша лучшая стратегия — готовность к проверке задолго до её начала.
Комментарии1
отличная статья! Удивило, что исключены из проверок:
– все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ступени;
– государственные и муниципальные медучреждения;
– учреждения соцобслуживания и питания детей.
(Проверки этих организаций продолжают ограничиваться)