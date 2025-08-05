Выездная налоговая проверка в 2025 году: все тонкости и изменения

Что такое выездная проверка и как она проходит

Выездная налоговая проверка остаётся главным инструментом ФНС для глубокого анализа деятельности компании или ИП за три предшествующих года. Проводится она по месту нахождения налогоплательщика. Как правило, в процессе инспекторы выезжают на объект два-три раза, но основная часть подготовки и анализа проводится заранее.

В соответствии с п. 2, 4 ст. 101 НК РФ, налоговые органы обязаны ознакомить налогоплательщика с доказательствами до начала рассмотрения материалов. Если этого не происходит, сам факт отказа может быть использован как аргумент в суде — в том числе для оспаривания выводов ФНС.