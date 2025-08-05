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Выездные налоговые проверки
Выездная налоговая проверка в 2025 году: все тонкости и изменения

Выездная налоговая проверка в 2025 году: все тонкости и изменения

С начала 2025 года выездные налоговые проверки проходят по обновлённым правилам. Изменился порядок, сроки, подход к процедуре и степень внимания к отдельным рисковым направлениям — например, к «дроблению бизнеса» и налоговой миграции. Контроль со стороны ФНС усилился, а ошибки в расчётах и отчётности стали прослеживаться задолго до появления самой проверки.

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Что такое выездная проверка и как она проходит

Выездная налоговая проверка остаётся главным инструментом ФНС для глубокого анализа деятельности компании или ИП за три предшествующих года. Проводится она по месту нахождения налогоплательщика. Как правило, в процессе инспекторы выезжают на объект два-три раза, но основная часть подготовки и анализа проводится заранее.

В соответствии с п. 2, 4 ст. 101 НК РФ, налоговые органы обязаны ознакомить налогоплательщика с доказательствами до начала рассмотрения материалов. Если этого не происходит, сам факт отказа может быть использован как аргумент в суде — в том числе для оспаривания выводов ФНС.

Как проходит подготовка к проверке

Перед самой выездной проверкой ФНС запускает предпроверочный анализ. Он включает сбор информации:

 – из внутренних источников: налоговая отчётность, движения по счётам, данные из СУР и иных автоматизированных систем;
– из внешних источников: открытые базы, сайты компаний, соцсети, сведения об имуществе.

На основании этих данных инспекция оценивает:

 – налоговую нагрузку;
– соответствие отраслевым показателям;
– убытки в течение двух и более налоговых периодов;
– приближение к лимитам по спецрежимам;
– наличие персонала и посредников;
– полноту документов, подтверждающих расходы и доходы.

Результаты анализа позволяют отнести организацию или ИП к определённой категории риска.

Следующий шаг — вызов на комиссию или запрос пояснительных документов. На комиссии налогоплательщику разъясняют, какие ошибки найдены, как их можно исправить и к чему приведёт отказ от корректировки.

Что изменилось в 2025 году

В декабре 2024 года был частично снят мораторий на проверки. Это позволило ФНС вернуться к контролю за рядом объектов, включая:

– производственные объекты II класса опасности;
– гидротехнические сооружения II класса;
– все объекты, подпадающие под действие закона № 294-ФЗ, если не применяется риск-ориентированный подход;
– объекты высокого и чрезвычайно высокого риска.

Исключения составляют:

 – все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ступени;
– государственные и муниципальные медучреждения;
– учреждения соцобслуживания и питания детей.

Проверки этих организаций продолжают ограничиваться.

Что нужно знать о встречных проверках

ФНС вправе запрашивать документы по сделкам с контрагентами. В 2025 году изменилась регламентация этого механизма:

 – срок предоставления документов — 10 рабочих дней с момента получения требования;
– за каждый не переданный документ — штраф 200 рублей (ст. 126 НК РФ);
– в требовании обязательно должна быть ссылка на п. 2 ст. 93.1 НК РФ. Указание других статей неправомерно;
– ФНС может затребовать только документы, связанные с конкретной сделкой.

Дополнительно принят законопроект № 825103-8, который ужесточает наказание за разглашение налоговой, банковской или коммерческой тайны. Нарушение может повлечь уголовную ответственность.

На что ФНС делает акцент в 2025 году

Дробление бизнеса

Особый контроль установлен в отношении искусственного разделения бизнеса между аффилированными лицами. Цель — минимизация налогов за счёт применения спецрежимов или распределения выручки.

ФНС действует на основании:

 – п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 176-ФЗ;
письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, в котором изложена судебная практика и признаки дробления.

Признаки дробления: одни и те же бенефициары, одинаковые клиенты, фактическое управление из единого центра, использование одних ресурсов (помещения, персонал, оборудование).

Налоговая миграция

ФНС фиксирует случаи фиктивного переезда компаний в другие регионы для ухода от контроля или оптимизации налоговой нагрузки. Новый регламент действий налоговых органов включает:

 – обязательную передачу материалов контрольно-аналитической работы в инспекцию по новому месту учёта;
– проверку оснований переезда;
– возможность отказа в регистрации при фиктивности.

ФНС рассматривает налоговую миграцию как одну из форм агрессивного налогового планирования и рассматривает её в совокупности с другими признаками схемности.

Что в итоге

Выездная проверка — неформальное завершение контрольно-аналитической работы, которая может вестись годами. Любая организация или ИП, попавшие под анализ, становятся объектом внимания ФНС задолго до первого визита инспектора.

В 2025 году особое внимание уделяется полноте отчётности, юридической структуре бизнеса и прозрачности операций. Проверки стали точечными, но глубже. Любая формальность или номинальность в документах может повлечь за собой доначисления, штрафы и даже привлечение к ответственности.

Ваша лучшая стратегия — готовность к проверке задолго до её начала.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отличная статья! Удивило, что исключены из проверок:

     – все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ступени;
    – государственные и муниципальные медучреждения;
    – учреждения соцобслуживания и питания детей.

    (Проверки этих организаций продолжают ограничиваться)

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