Что изменится с 1 сентября 2025 года: взносы, кассы, чеки и штрафы

Изменения по травматизму: работодатели больше не подтверждают ОКВЭД
С 1 сентября 2025 года работодатели освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать основной ОКВЭД для расчёта страховых взносов на травматизм. Теперь тариф определяется автоматически — на основе сведений Росстата, ФНС и СФР.
Что это означает:
бизнес больше не будет подавать подтверждающие документы вручную;
тариф будет рассчитываться по фактической доле каждого вида деятельности за прошлый год;
если данные окажутся ошибочными, СФР имеет право сам пересчитать тариф, что может повлечь неожиданное увеличение нагрузки.
Основание: Федеральный закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ.
Новые правила работы с кассами: проверьте прошивку до начала рабочего дня
С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@, который обновляет требования к фискальным документам. На первый взгляд — технический документ, но на практике — прямой риск получить штраф до 10 000 рублей по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
Если не обновить кассу вовремя — документы, пробитые 1 сентября, уже будут считаться нарушением. Это важно как для розницы, так и для интернет-торговли.
Что изменится в чеках с 1 сентября
В первую очередь, изменения касаются продавцов маркированных товаров.
Теперь в уведомлении о реализации маркированного товара необходимо указывать:
тег 1011 — «Часовая зона»;
тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».
Это нужно для того, чтобы идентифицировать, с каким кассовым чеком связано уведомление.
Если товар с маркировкой оплачен через интернет, то и в уведомлении, и в кассовом чеке нужно будет указывать тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».
Также вводятся реквизиты для учёта безналичных платежей. Они не обязательны, но могут быть включены в фискальные документы, если пользователь ККТ захочет отразить такие данные.
Появляется тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными», в который могут входить:
тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;
тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;
тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;
тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;
тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».
На текущий момент порядок заполнения этих данных ещё не утверждён. Но важно учитывать, что тег 1234 имеет значение обязательности «3» — его можно не включать в чек.
Изменения в трудовом и административном законодательстве
С 1 сентября 2025 года в силу вступят и другие значимые изменения:
обновляются правила премирования;
корректируются нормы по расчёту среднего заработка;
вводятся изменения в порядке привлечения несовершеннолетних к работе;
обновляется практика в сфере гражданского, уголовного и административного права.
Это означает, что к осени компаниям придётся пересмотреть не только технические процессы, связанные с кассами, но и внутренние кадровые регламенты, чтобы избежать ошибок в зарплатах, премиях и договорах.
