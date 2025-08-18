ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Что изменится с 1 сентября 2025 года: взносы, кассы, чеки и штрафы

1 сентября — не только День знаний. Это еще и рубеж, за которым бизнесу придется работать по новым правилам. Появятся риски штрафов за кассы, изменится расчет взносов на травматизм, вступят в силу нормы по расчету зарплат и премий. Ниже — разбор ключевых изменений, которые затрагивают бухгалтеров, предпринимателей и директоров.

Изменения по травматизму: работодатели больше не подтверждают ОКВЭД

С 1 сентября 2025 года работодатели освобождаются от обязанности ежегодно подтверждать основной ОКВЭД для расчёта страховых взносов на травматизм. Теперь тариф определяется автоматически — на основе сведений Росстата, ФНС и СФР.

Что это означает:

  • бизнес больше не будет подавать подтверждающие документы вручную;

  • тариф будет рассчитываться по фактической доле каждого вида деятельности за прошлый год;

  • если данные окажутся ошибочными, СФР имеет право сам пересчитать тариф, что может повлечь неожиданное увеличение нагрузки.

Основание: Федеральный закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

Новые правила работы с кассами: проверьте прошивку до начала рабочего дня

С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@, который обновляет требования к фискальным документам. На первый взгляд — технический документ, но на практике — прямой риск получить штраф до 10 000 рублей по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

Если не обновить кассу вовремя — документы, пробитые 1 сентября, уже будут считаться нарушением. Это важно как для розницы, так и для интернет-торговли.

Что изменится в чеках с 1 сентября

В первую очередь, изменения касаются продавцов маркированных товаров.

Теперь в уведомлении о реализации маркированного товара необходимо указывать:

  • тег 1011 — «Часовая зона»;

  • тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».

Это нужно для того, чтобы идентифицировать, с каким кассовым чеком связано уведомление.

Если товар с маркировкой оплачен через интернет, то и в уведомлении, и в кассовом чеке нужно будет указывать тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».

Также вводятся реквизиты для учёта безналичных платежей. Они не обязательны, но могут быть включены в фискальные документы, если пользователь ККТ захочет отразить такие данные.

Появляется тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными», в который могут входить:

  • тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;

  • тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;

  • тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;

  • тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;

  • тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

На текущий момент порядок заполнения этих данных ещё не утверждён. Но важно учитывать, что тег 1234 имеет значение обязательности «3» — его можно не включать в чек.

Изменения в трудовом и административном законодательстве

С 1 сентября 2025 года в силу вступят и другие значимые изменения:

  • обновляются правила премирования;

  • корректируются нормы по расчёту среднего заработка;

  • вводятся изменения в порядке привлечения несовершеннолетних к работе;

  • обновляется практика в сфере гражданского, уголовного и административного права.

Это означает, что к осени компаниям придётся пересмотреть не только технические процессы, связанные с кассами, но и внутренние кадровые регламенты, чтобы избежать ошибок в зарплатах, премиях и договорах.

