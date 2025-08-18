Что изменится с 1 сентября 2025 года: взносы, кассы, чеки и штрафы

Что изменится в чеках с 1 сентября

В первую очередь, изменения касаются продавцов маркированных товаров.

Теперь в уведомлении о реализации маркированного товара необходимо указывать:

тег 1011 — «Часовая зона»;

тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».

Это нужно для того, чтобы идентифицировать, с каким кассовым чеком связано уведомление.

Если товар с маркировкой оплачен через интернет, то и в уведомлении, и в кассовом чеке нужно будет указывать тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».

Также вводятся реквизиты для учёта безналичных платежей. Они не обязательны, но могут быть включены в фискальные документы, если пользователь ККТ захочет отразить такие данные.

Появляется тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными», в который могут входить:

тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;

тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;

тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;

тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;

тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

На текущий момент порядок заполнения этих данных ещё не утверждён. Но важно учитывать, что тег 1234 имеет значение обязательности «3» — его можно не включать в чек.