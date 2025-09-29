Что изменилось в блокировке счетов по 115-ФЗ: полный разбор новых оснований

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Напомним, что такое блокировка по 115‑ФЗ
Речь идёт о законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». На его основании банки могут приостанавливать расходные операции, если посчитают их подозрительными. Формально — не блокировка счета, а приостановка операций.
Такие блокировки — одна из самых болезненных тем для малого и среднего бизнеса. Чтобы «разморозить» счёт, требуется предоставить в банк пакет документов, подтверждающих легальность операции. Зачастую — в кратчайшие сроки.
Среди классических причин блокировки:
– разовые операции на суммы свыше 1 млн рублей (подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга);
– частые переводы между счетами;
– массовые поступления на счёт;
– регулярные выводы наличных;
– переводы физлицам, которые не числятся сотрудниками компании.
Все эти признаки могут быть расценены как риск обналичивания, ухода от налогов или финансирования запрещённой деятельности.
Что изменилось с 1 сентября 2025 года
С осени вступает в силу новое положение Банка России — № 860‑П от 18.06.25. В нём указаны дополнительные критерии, по которым банки могут оценивать операции как подозрительные. При этом регулятор не исключает, что список может расшириться и дальше.
Массовой блокировки бизнесу бояться не стоит. Но вопросов от банков станет ощутимо больше. Особое внимание теперь будет уделяться:
1. Тратам компании через физических лиц
Если в вашей организации используются корпоративные карты, банк будет проверять, куда именно направляются средства. Например, покупки в автосалонах, турагентствах или строительных гипермаркетах могут вызвать подозрение.
Банк может посчитать такие траты способом обналичивания или скрытых выплат. В фокусе — контроль за тем, чтобы корпоративные расходы действительно шли на нужды бизнеса.
2. Переводам физическим лицам
Если компания регулярно переводит крупные суммы физлицам — особенно с неясным назначением платежа — это тоже будет трактоваться как потенциальный риск.
Цель изменений — ужесточить контроль за нелегальной занятостью и «серыми» выплатами. В зоне риска — компании, использующие схемы с подменой трудовых договоров, выплатами «в конверте» и другими формами обхода налогов.
Есть и важное послабление
На фоне усиления контроля появилось и одно принципиальное изменение в сторону бизнеса: теперь банки обязаны объяснять причины блокировки.
Это ключевое требование — и оно закреплено нормативно. Банк обязан чётко указать:
– какие именно операции вызвали подозрения,
– по какому критерию произошло ограничение,
– какие документы нужны для снятия блокировки.
Ранее предприниматели часто сталкивались с ситуацией, когда получить пояснения было невозможно. Теперь такая практика официально признана недопустимой.
Закон 115‑ФЗ ≠ закон 161‑ФЗ: банкам придётся проводить чёткое разграничение
Важно, что в новых разъяснениях ЦБ также подчёркивает необходимость различать природу блокировок.
– Закон 161‑ФЗ (о национальной платёжной системе) используется для срочной приостановки операций — в случае подозрения на мошенничество.
– Закон 115‑ФЗ — инструмент для борьбы с преступными доходами и финансированием терроризма. Он применяется при системной оценке операций, и требует чётких оснований.
Ранее на практике банки часто путали основания. Новый подход ЦБ — это попытка выстроить более прозрачную и однозначную процедуру взаимодействия между банком и бизнесом.
Вывод
Изменения, вступающие в силу осенью, показывают: курс на усиление контроля за движением денег продолжается. При этом теперь у бизнеса есть формализованное право требовать пояснения и защищать свою позицию.
Работа с корпоративными картами и переводами физлицам потребует особого внимания. А бухгалтерам и руководителям стоит заранее проанализировать внутренние регламенты, чтобы не попасть под блокировку без шансов на быструю разблокировку.
Если нужно разобраться, как именно могут быть расценены ваши операции банком — стоит заранее провести аудит платёжной активности. Чем прозрачнее структура расходов и документооборот, тем ниже риски при проверках.
