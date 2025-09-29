Что изменилось в блокировке счетов по 115-ФЗ: полный разбор новых оснований

Напомним, что такое блокировка по 115‑ФЗ

Речь идёт о законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». На его основании банки могут приостанавливать расходные операции, если посчитают их подозрительными. Формально — не блокировка счета, а приостановка операций.

Такие блокировки — одна из самых болезненных тем для малого и среднего бизнеса. Чтобы «разморозить» счёт, требуется предоставить в банк пакет документов, подтверждающих легальность операции. Зачастую — в кратчайшие сроки.

Среди классических причин блокировки:

– разовые операции на суммы свыше 1 млн рублей (подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга);

– частые переводы между счетами;

– массовые поступления на счёт;

– регулярные выводы наличных;

– переводы физлицам, которые не числятся сотрудниками компании.

Все эти признаки могут быть расценены как риск обналичивания, ухода от налогов или финансирования запрещённой деятельности.