Что изменилось в блокировке счетов по 115-ФЗ: полный разбор новых оснований

С августа 2025 года в закон 115‑ФЗ, регулирующий блокировку счетов организаций и ИП, внесены изменения. Перечень сомнительных операций официально расширен. Ниже — полная картина изменений, как для бухгалтеров, так и для руководителей бизнеса.

Напомним, что такое блокировка по 115‑ФЗ

Речь идёт о законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». На его основании банки могут приостанавливать расходные операции, если посчитают их подозрительными. Формально — не блокировка счета, а приостановка операций.

Такие блокировки — одна из самых болезненных тем для малого и среднего бизнеса. Чтобы «разморозить» счёт, требуется предоставить в банк пакет документов, подтверждающих легальность операции. Зачастую — в кратчайшие сроки.

Среди классических причин блокировки:

– разовые операции на суммы свыше 1 млн рублей (подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга);
– частые переводы между счетами;
– массовые поступления на счёт;
– регулярные выводы наличных;
– переводы физлицам, которые не числятся сотрудниками компании.

Все эти признаки могут быть расценены как риск обналичивания, ухода от налогов или финансирования запрещённой деятельности.

Что изменилось с 1 сентября 2025 года

С осени вступает в силу новое положение Банка России — № 860‑П от 18.06.25. В нём указаны дополнительные критерии, по которым банки могут оценивать операции как подозрительные. При этом регулятор не исключает, что список может расшириться и дальше.

Массовой блокировки бизнесу бояться не стоит. Но вопросов от банков станет ощутимо больше. Особое внимание теперь будет уделяться:

1. Тратам компании через физических лиц

Если в вашей организации используются корпоративные карты, банк будет проверять, куда именно направляются средства. Например, покупки в автосалонах, турагентствах или строительных гипермаркетах могут вызвать подозрение.

Банк может посчитать такие траты способом обналичивания или скрытых выплат. В фокусе — контроль за тем, чтобы корпоративные расходы действительно шли на нужды бизнеса.

2. Переводам физическим лицам

Если компания регулярно переводит крупные суммы физлицам — особенно с неясным назначением платежа — это тоже будет трактоваться как потенциальный риск.

Цель изменений — ужесточить контроль за нелегальной занятостью и «серыми» выплатами. В зоне риска — компании, использующие схемы с подменой трудовых договоров, выплатами «в конверте» и другими формами обхода налогов.

Есть и важное послабление

На фоне усиления контроля появилось и одно принципиальное изменение в сторону бизнеса: теперь банки обязаны объяснять причины блокировки.

Это ключевое требование — и оно закреплено нормативно. Банк обязан чётко указать:

– какие именно операции вызвали подозрения,
– по какому критерию произошло ограничение,
– какие документы нужны для снятия блокировки.

Ранее предприниматели часто сталкивались с ситуацией, когда получить пояснения было невозможно. Теперь такая практика официально признана недопустимой.

Закон 115‑ФЗ ≠ закон 161‑ФЗ: банкам придётся проводить чёткое разграничение

Важно, что в новых разъяснениях ЦБ также подчёркивает необходимость различать природу блокировок.

Закон 161‑ФЗ (о национальной платёжной системе) используется для срочной приостановки операций — в случае подозрения на мошенничество.
Закон 115‑ФЗ — инструмент для борьбы с преступными доходами и финансированием терроризма. Он применяется при системной оценке операций, и требует чётких оснований.

Ранее на практике банки часто путали основания. Новый подход ЦБ — это попытка выстроить более прозрачную и однозначную процедуру взаимодействия между банком и бизнесом.

Вывод

Изменения, вступающие в силу осенью, показывают: курс на усиление контроля за движением денег продолжается. При этом теперь у бизнеса есть формализованное право требовать пояснения и защищать свою позицию.

Работа с корпоративными картами и переводами физлицам потребует особого внимания. А бухгалтерам и руководителям стоит заранее проанализировать внутренние регламенты, чтобы не попасть под блокировку без шансов на быструю разблокировку.

Если нужно разобраться, как именно могут быть расценены ваши операции банком — стоит заранее провести аудит платёжной активности. Чем прозрачнее структура расходов и документооборот, тем ниже риски при проверках.

