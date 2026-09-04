Зарплата 150 тысяч рублей. Можно ли при таком доходе списать долги через банкротство?

«У меня официальная зарплата 150 тысяч. Мне вообще одобрят банкротство?»
Этот вопрос задают довольно часто.
Логика понятна: банкрот — это вроде бы человек, у которого совсем нет денег. А если зарплата выше средней, значит, суд скажет: «Идите и платите кредиты».
Но закон работает не совсем так.
Высокая зарплата не запрещает банкротство
Нет правила, по которому человек с доходом 100, 150 или даже 300 тысяч рублей не может быть признан банкротом.
Смотреть нужно не только на зарплату.
Гораздо важнее другое:
какой у человека общий размер долгов и способен ли он реально их обслуживать.
Например, зарплата должника — 150 тысяч рублей.
Звучит неплохо.
Но если у него несколько кредитов, ипотека, кредитные карты, а ежемесячные платежи составляют 180 тысяч?
Очевидно, что одна цифра в справке 2-НДФЛ еще ничего не говорит о платежеспособности.
Но доход суд все равно увидит
Вот здесь начинается самое интересное.
При банкротстве финансовое положение должника анализируется.
Поэтому спрятать официальную зарплату и сделать вид, что дохода нет, не получится.
Более того, в зависимости от обстоятельств дела наличие стабильного дохода может поставить вопрос о том, возможно ли восстановить платежеспособность должника.
То есть ситуация человека без работы и человека с зарплатой 250 тысяч при одинаковом размере долга действительно может оцениваться по-разному.
А зарплату во время банкротства забирают?
Это еще один популярный страх.
После введения процедуры реализации имущества распоряжение денежными средствами должника происходит уже с учетом правил банкротства.
Но это не означает, что человек остается вообще без денег.
Есть средства, которые защищены законом и не должны уходить кредиторам.
На практике необходимо учитывать состав семьи, иждивенцев, размер дохода и другие обстоятельства.
Поэтому вопрос нужно ставить не так:
«Заберут ли всю зарплату?»
А так:
«Какая часть моего дохода будет доступна мне во время процедуры?»
Когда высокая зарплата действительно должна насторожить
Представим другую ситуацию.
Человек получает 300 тысяч рублей.
Долг — 600 тысяч.
И никаких особых обстоятельств, мешающих ему платить, нет.
А теперь сравним:
зарплата — 80 тысяч;
долг — 5 миллионов;
несколько банков и исполнительных производств.
Формально оба человека имеют долги.
Но их финансовые ситуации совершенно разные.
Именно поэтому профессиональный анализ банкротства начинается не с вопроса «Какая у вас зарплата?», а с полной картины:
доходы + долги + имущество + обязательные расходы + семейное положение + сделки.
Поэтому увольняться перед банкротством точно не нужно
Иногда встречается удивительный совет:
«Чтобы банкротство точно прошло, увольтесь с работы».
Я бы крайне осторожно относилась к подобным рекомендациям.
Специально ухудшать собственное финансовое положение ради процедуры — сомнительная стратегия.
Наличие официальной работы само по себе не мешает банкротству.
Более того, после завершения процедуры человеку нужно продолжать жить, платить за жилье, содержать детей и формировать финансовую подушку.
Работа здесь скорее плюс, чем минус.
Главное — не размер зарплаты сам по себе, а соотношение доходов, долгов и реальной возможности исполнять обязательства.
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