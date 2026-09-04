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Альбина Усманова
Банкротство физических лиц
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Зарплата 150 тысяч рублей. Можно ли при таком доходе списать долги через банкротство?

Хорошая зарплата сама по себе не запрещает банкротство. Но доход должника действительно может повлиять на процедуру — и здесь есть нюанс, о котором часто забывают.

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«У меня официальная зарплата 150 тысяч. Мне вообще одобрят банкротство?»

Этот вопрос задают довольно часто.

Логика понятна: банкрот — это вроде бы человек, у которого совсем нет денег. А если зарплата выше средней, значит, суд скажет: «Идите и платите кредиты».

Но закон работает не совсем так.

Зарплата 150 тысяч рублей. Можно ли при таком доходе списать долги через банкротство?

Высокая зарплата не запрещает банкротство

Нет правила, по которому человек с доходом 100, 150 или даже 300 тысяч рублей не может быть признан банкротом.

Смотреть нужно не только на зарплату.

Гораздо важнее другое:

какой у человека общий размер долгов и способен ли он реально их обслуживать.

Например, зарплата должника — 150 тысяч рублей.

Звучит неплохо.

Но если у него несколько кредитов, ипотека, кредитные карты, а ежемесячные платежи составляют 180 тысяч?

Очевидно, что одна цифра в справке 2-НДФЛ еще ничего не говорит о платежеспособности.

Но доход суд все равно увидит

Вот здесь начинается самое интересное.

При банкротстве финансовое положение должника анализируется.

Поэтому спрятать официальную зарплату и сделать вид, что дохода нет, не получится.

Более того, в зависимости от обстоятельств дела наличие стабильного дохода может поставить вопрос о том, возможно ли восстановить платежеспособность должника.

То есть ситуация человека без работы и человека с зарплатой 250 тысяч при одинаковом размере долга действительно может оцениваться по-разному.

А зарплату во время банкротства забирают?

Это еще один популярный страх.

После введения процедуры реализации имущества распоряжение денежными средствами должника происходит уже с учетом правил банкротства.

Но это не означает, что человек остается вообще без денег.

Есть средства, которые защищены законом и не должны уходить кредиторам.

На практике необходимо учитывать состав семьи, иждивенцев, размер дохода и другие обстоятельства.

Поэтому вопрос нужно ставить не так:

«Заберут ли всю зарплату?»

А так:

«Какая часть моего дохода будет доступна мне во время процедуры?»

Когда высокая зарплата действительно должна насторожить

Представим другую ситуацию.

Человек получает 300 тысяч рублей.

Долг — 600 тысяч.

И никаких особых обстоятельств, мешающих ему платить, нет.

А теперь сравним:

зарплата — 80 тысяч;

долг — 5 миллионов;

несколько банков и исполнительных производств.

Формально оба человека имеют долги.

Но их финансовые ситуации совершенно разные.

Именно поэтому профессиональный анализ банкротства начинается не с вопроса «Какая у вас зарплата?», а с полной картины:

доходы + долги + имущество + обязательные расходы + семейное положение + сделки.

Зарплата 150 тысяч рублей. Можно ли при таком доходе списать долги через банкротство?

Поэтому увольняться перед банкротством точно не нужно

Иногда встречается удивительный совет:

«Чтобы банкротство точно прошло, увольтесь с работы».

Я бы крайне осторожно относилась к подобным рекомендациям.

Специально ухудшать собственное финансовое положение ради процедуры — сомнительная стратегия.

Наличие официальной работы само по себе не мешает банкротству.

Более того, после завершения процедуры человеку нужно продолжать жить, платить за жилье, содержать детей и формировать финансовую подушку.

Работа здесь скорее плюс, чем минус.

Главное — не размер зарплаты сам по себе, а соотношение доходов, долгов и реальной возможности исполнять обязательства.

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Информации об авторе

Альбина Усманова

Альбина Усманова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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