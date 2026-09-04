Зарплата 150 тысяч рублей. Можно ли при таком доходе списать долги через банкротство?

Высокая зарплата не запрещает банкротство

Нет правила, по которому человек с доходом 100, 150 или даже 300 тысяч рублей не может быть признан банкротом.

Смотреть нужно не только на зарплату.

Гораздо важнее другое:

какой у человека общий размер долгов и способен ли он реально их обслуживать.

Например, зарплата должника — 150 тысяч рублей.

Звучит неплохо.

Но если у него несколько кредитов, ипотека, кредитные карты, а ежемесячные платежи составляют 180 тысяч?

Очевидно, что одна цифра в справке 2-НДФЛ еще ничего не говорит о платежеспособности.