Квартира стоит 25 миллионов, но она единственная. Могут ли ее забрать при банкротстве?

Представим ситуацию.
У человека долги на 8 млн рублей.
Другой недвижимости нет.
Зато есть квартира площадью 150 квадратных метров стоимостью 25 млн.
И должник уверен:
«Она единственная. Значит, продать ее нельзя».
Но сегодня я бы не советовала строить стратегию банкротства только на этой фразе.
Единственное жилье действительно защищено
В российском законодательстве существует исполнительский иммунитет единственного пригодного для постоянного проживания жилья.
Это важная социальная гарантия.
Сам факт наличия долгов не означает, что человека можно просто оставить на улице.
Но за последние годы судебная практика стала намного внимательнее относиться к ситуациям, когда под защитой единственного жилья находится явно дорогостоящий объект.
Дорогая квартира автоматически становится «роскошной»?
Нет.
И это принципиально важно.
В законе нет универсальной формулы:
«всё дороже 15 млн рублей — роскошное жилье».
Нельзя также определить судьбу квартиры только по площади.
Суд должен учитывать обстоятельства конкретного дела.
Верховный Суд обращает внимание, что решение об ограничении исполнительского иммунитета должно иметь экономический смысл и обеспечивать баланс интересов должника, его семьи и кредиторов.
То есть продать квартиру просто ради самого факта продажи нельзя.
Тогда что будут оценивать?
Например:
сколько стоит жилье;
какова сумма долгов;
сколько человек проживает в квартире;
есть ли несовершеннолетние дети;
можно ли после реализации обеспечить должника другим пригодным жильем;
останутся ли после всех расходов деньги для кредиторов.
Представим квартиру стоимостью 25 млн рублей при долгах 500 тысяч.
И квартиру стоимостью 25 млн при долгах 15 млн.
Экономический смысл спора может быть совершенно разным.
А должника могут просто выселить на улицу?
Нет, именно так механизм работать не должен.
Судебные подходы к ограничению иммунитета исходят из необходимости обеспечить должнику пригодное жилье с учетом установленных гарантий.
Поэтому схема не выглядит так:
«Продали квартиру за 25 млн, все деньги отдали банкам, должник пошел искать лавочку».
Но и рассчитывать, что любое дорогое жилье навсегда недоступно кредиторам только потому, что оно единственное, сегодня рискованно.
Особенно опасны манипуляции перед банкротством
Например, у человека было две квартиры.
Перед банкротством он продает обе и покупает одну очень дорогую.
А затем заявляет:
«Теперь это мое единственное жилье, трогать нельзя».
Такие ситуации суды оценивают особенно внимательно.
Исполнительский иммунитет — социальная гарантия.
Но попытка искусственно создать его непосредственно перед банкротством может быть расценена совсем иначе.
Что проверить владельцу дорогого жилья
До подачи заявления стоит оценить не только факт наличия единственного жилья.
Нужно понять:
его реальную рыночную стоимость;
площадь;
состав семьи;
сумму долгов;
историю приобретения квартиры;
какая недвижимость была у должника раньше;
совершались ли сделки незадолго до банкротства.
И только после этого можно оценивать риск.
Главное правило
Фраза:
«Единственную квартиру никогда не заберут»
слишком категорична.
Правильнее сказать:
единственное жилье имеет серьезную правовую защиту, но в исключительных ситуациях вопрос об ограничении иммунитета может стать предметом судебного спора.
И чем дороже квартира относительно долгов и реальных жилищных потребностей семьи, тем важнее оценить этот риск заранее.
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