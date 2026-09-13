Квартира стоит 25 миллионов, но она единственная. Могут ли ее забрать при банкротстве?

Единственное жилье действительно защищено

В российском законодательстве существует исполнительский иммунитет единственного пригодного для постоянного проживания жилья.

Это важная социальная гарантия.

Сам факт наличия долгов не означает, что человека можно просто оставить на улице.

Но за последние годы судебная практика стала намного внимательнее относиться к ситуациям, когда под защитой единственного жилья находится явно дорогостоящий объект.