Будущее LegalTech: прогнозы и тенденции на ближайшие годы

1. Расширение роли ИИ-юристов

Искусственный интеллект уже не новость, но его влияние будет только расти. В ближайшие 3–5 лет ИИ-юристы станут стандартом для:

Анализа документов : Проверка договоров на риски и несоответствия за минуты.

Прогнозирования исходов дел : Оценка шансов на успех в суде на основе судебной практики.

Персонализированных консультаций: Ответы на запросы клиентов с учетом их уникальных обстоятельств.

Прогноз: К 2027-8 году более 50% юридических фирм будут использовать ИИ для базовых задач, освобождая юристов для стратегической работы. Однако это вызовет споры об этике: можно ли доверять машине судьбу клиента?

2. Автоматизация документооборота

Ручное составление исков, договоров и заявлений уходит в прошлое.

Что это даст?

Скорость: Документы генерируются за секунды по шаблонам.

Точность: Исключение ошибок благодаря встроенным проверкам. Полагаю, галлюцинации в скором времени также будут побеждены, а узкопрофильный языковые модели уже и сейчас показывают минимальный процент галлюцинаций.

Прогноз: К 2030 году 90% типовых документов будут создаваться автоматически, а юристы сосредоточатся на их кастомизации под сложные кейсы.

3. Рост популярности онлайн-консультаций

Пандемия и развитие нейросетей ускорили переход юриспруденции в цифровое пространство, и эта тенденция закрепится. Чат-боты, видеоконференции, судебный заседания онлайн, полностью отпадает привязка юриста к одному городу и.т.д.

Преимущества:

Доступ 24/7: Клиенты получают помощь в любое время.

Масштабируемость: Один бот обслуживает сотни запросов одновременно.

Привлечение аудитории: Молодежь и малый бизнес предпочитают цифровые решения.

Но есть и риски. Рост числа мошеннических схем с дипфейками, как визуальными, так и аудиовизуальными. Но мошенничество было и будет всегда, главное научится с ним бороться.

Прогноз: К 2027 году более половины первичных консультаций будут проходить через цифровые платформы, а личные встречи останутся для сложных дел.

Если вы знакомы со мной, то думаете знаете, что я принимаю участие в создании ИИ-юриста ExplainLaw. Недавно нашему проекту предложили пилотирование на площадках города Москвы (что я в скором времени анонсирую). Так что, если вы с Москвы, возможно вы узнаете о нашем ИИ-юристе не только от меня. О том, как мы разрабатываем нашего ИИ-юриста и как он влияет на профессию юриста, вы можете узнать в нашем Telegram-канале.

4. Блокчейн для прозрачности и безопасности

Технология блокчейн выйдет за рамки криптовалют и войдет в LegalTech. Она обеспечит:

Смарт-контракты : Автоматическое исполнение условий без посредников.

Верификацию данных : Защита документов от подделки.

Хранение доказательств: Неизменяемые записи для судебных разбирательств.

Прогноз: К 2035-40 году блокчейн станет стандартом для сделок и арбитража, сократив споры о подлинности данных на 30%.

Тут прогноз крайне приблизительный, ибо начнем с того, что смарт-контракты в России так и не вошли в обиход, но потенциал огромный.

5. Персонализация через большие данные

LegalTech будет использовать большие данные (Big Data), чтобы предлагать клиентам решения, заточенные под их нужды. Анализ поведения, запросов и предыдущих дел позволит:

Предсказывать юридические риски.

Рекомендовать оптимальные стратегии.

Настраивать маркетинг для привлечения клиентов.