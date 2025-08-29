Не уведомили налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки? Решение о привлечении к налоговой ответственности в топку!

В копилку полезных решений! Инспекция провела выездную налоговую проверку организации. В результате рассмотрения материалов проверки и возражений налогоплательщика налоговый орган решил провести дополнительные мероприятия налогового контроля — результатом которых стало дополнение к акту налоговой проверки, которое организация получила по почте.

Через более чем через два месяца обществу направили по ТКС извещение, пригласив рассмотреть материалы проверки. В назначенный день налоговый орган принял решение привлечь компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения - налогоплательщик при этом не явился. Решение направили по почте заказным письмом, налогоплательщик его получил.

Не согласившись с решением, общество подало исковое заявление с требованием признать его незаконным - суды трех инстанций встали на сторону налогоплательщика!

Основным аргументом в пользу налогоплательщика стал факт не уведомления о месте и времени рассмотрения материалов проверки и возражений налогоплательщика - что подтверждено ответом ООО «Компания Тензор»

«… документ от 16.02.2024 с идентификатором 76d6dbc19bd44e37a8c4deca3c4fcb5a (извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки) не найден в базе «СБИС».»

При этом, доказательства извещения общества о месте и времени рассмотрения материалов проверки каким-либо иным способом (путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи), равно как и доказательств невозможности использования этих способов вручения, инспекция не представила.

Не ну топчик же 😄

Основание: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.06.2025 № Ф06-4003/2025