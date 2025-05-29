Простое правило, как составить любую проводку, даже не зная, активный счет или пассивный

Проводки для учета задолженности

Обычно сложности по составлению проводок возникают из-за того, что трудно запомнить, по какой стороне счета (дебету или кредиту) увеличивается задолженность. Чтобы не держать в уме весь план счетов, мы будем отталкиваться от проводки по поступлению или списанию денег с расчетного счета, т.к. она очень простая и понятная: по Дебету счета 51 – приход денег, по Кредиту счета 51 – расход денег. Единственное правило, которое нужно запомнить: Увеличение и Уменьшение задолженности отражаются по разным сторонам счета.

Например, нужно сделать проводку для хозяйственной операции «Пришли деньги на расчетный счет от покупателя»: мы знаем, что приход денег – это Дебет 51, значит, второй конец проводки встанет на Кредит счета 62, и даже не зная, активный это счет или пассивный, у нас готова проводка:

От этой первой проводки переходим к более сложной, например, "Оказание услуг покупателю": если поступление денег от покупателя (погашение задолженности) по одной стороне, значит, начисление задолженности покупателю (т.е. отгрузка) будет по другой стороне счета 62:

Можно не знать наизусть коды счетов, но понимать по смыслу, какой счет должен быть в корреспонденции, и просто подставить в проводку название счета.

Раскручиваем проводку еще дальше: «Списание безнадежной задолженности покупателя (т.е. дебиторской задолженности»): из предыдущей проводки видно, что реализация сформирует долг по дебету счета 62, значит, нам нужно закрыть другую сторону счета 62:

По такой логике можно раскрутить и проводки по начислениям, например:

«Распределение прибыли на дивиденды» - начнем рассуждать опять со счета 51: если бы дивиденды выплачивались, то проводка была бы такая:

«Начисление заработной платы (страховых взносов)»: также начнем с проводки по выплате заработной платы с расчетного счета:

Также легко понять, по какой стороне ставить доход и расход (выручку и себестоимость), если представить, что доход получен напрямую деньгами на р/счет, или расход списан напрямую с р/счета, здесь также есть правило, которое нужно запомнить: Доход и Расход отражаются по разным сторонам счета: