Как перестать бояться и уйти в свободное плавание

Глава 1. Чего мы боимся, когда думаем об аутсорсе

Страх №1. Нестабильность: «А вдруг я останусь без денег?»

Этот страх был первым и самым сильным. В найме всё прозрачно: 10-го зарплата, к 20-му — отчёт, квартал закрыл — молодец. А что в аутсорсе? Клиенты приходят и уходят. Никто ничего не гарантирует.

Но потом я вдруг посмотрела на ситуацию иначе: а такая ли стабильность в найме? Увольнение, реорганизация, смена собственника — всё это вполне реальный сценарий.

🔹 Как я себя обезопасила:

Создала финансовую подушку на 6 месяцев. Спать стало спокойнее.

Взяла первые проекты параллельно с работой в офисе — просто попробовать.

Посчитала: сколько клиентов мне нужно, чтобы «выйти в плюс». Спойлер: не так уж много.

Сейчас у меня нет одного начальника. Есть несколько клиентов. И если кто-то уходит — это не крах, а просто «освободилось место».

Страх №2. Ответственность: «А если я что-то сделаю не так?»

В найме нас прикрывает система: юристы, IT, коллеги. Ошибся — разберутся вместе. А на аутсорсе ты один на один со всем. Или не совсем?

На самом деле я и в найме много чего решала сама. Просто снаружи это выглядело «командно». А в душе я давно была самостоятельным игроком.

🔹 Что помогло:

Подготовила шаблоны договоров, КП, чек-листов — своя мини-библиотека.

Делегировала маркетинг. Да, даже финансист может отдать что-то другим!

Перестала бояться «не знать». Есть время изучить, есть коллеги, есть эксперты. Главное — не делать вид, что знаешь, а честно сказать: «Нужно время, я уточню».

Страх №3. Установки: «А может, я просто всё себе придумала?»

Стабильность, трудовая книжка, пенсия — всё это с детства встроено в наше восприятие «нормальной» жизни. Аутсорс? Да это же временно, пока «не найдёшь нормальную работу»...

Но реальность давно изменилась. Много хороших специалистов теряют работу по чужому решению. А я — сама выбираю, где, с кем и как работать. И да, у меня есть доход, проекты и уверенность.

🔹 Как поменялось мышление: