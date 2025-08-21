Внедряем учет без потерь (по крайней мере, человеческих)

Заметила одну не очень приятную для работодателя вещь. Когда внедряют управленческий учет в организации очень часто собственники теряют сотрудников.

Почему это происходит? Сейчас не будем затрагивать криминальную тему, когда за этим скрываются откровенные злоупотребления, а возьмем некий психологический аспект.

Внедрение управленческого учета подразумевает налаживание получения информации из первоисточников, следовательно правильная координация этих самых источников – основная задача при постановке учета.

Не автоматизация, а именно система получения информации важна для верного отражения ситуации и составления корректных отчетов для собственника. Это основная и достаточно трудная задача для финансиста, в данном случае нужно обладать деликатностью при общении с ответственными лицами, чтобы настроить правильную работу.

Вот здесь и возникают сложности. Основные причины нежелания работать по-новому:

меня проверяют – мне не доверяют, обида;

я привык по старому, не хочу перестраиваться;

а ты кто такой? Не хочу с тобой взаимодействовать.

Как преодолеть это сопротивление без войны и устрашений?

Мотивация сотрудников на результат внедрения, в том числе материальная Пояснения упрощения процесса работы Вовлечение сотрудников в процесс внедрения и объяснения всех изменений

Когда сотрудник понимает – он легче идет на контакт.

Но есть исключения – когда нет возможности взаимодействия с сотрудником – тогда это не тот человек, который должен работать на этом месте.

Давайте внедрять управленку дружно и с легкостью, по-возможности.