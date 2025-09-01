Жизнь перед пенсией: полный список льгот для предпенсионеров в 2025 году

Давайте вместе разберемся, на что вы можете рассчитывать в 2025 году и как реализовать свои права.

Представьте: вы работаете всю жизнь, платите налоги, а когда до пенсии остается несколько лет, обнаруживаете, что государство предоставляет целый набор льгот, которыми вы могли бы пользоваться уже сейчас. Но о них никто вам не рассказал! Эта статья поможет вам избежать такой ситуации и воспользоваться всеми преимуществами, которые положены вам по закону.