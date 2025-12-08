Пенсионный календарь-2026: Кому, когда и на сколько прибавят. Полный гид по всем повышениям

1 января 2026: Старт года с индексации страховых пенсий на 7,6%

Кому: Всем получателям страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. И неработающим, и работающим! Это важное изменение — заморозки индексации для работающих больше нет.

Суть: Ежегодная индексация, равная прогнозируемой инфляции за 2025 год (7,6%). Проводится с опережением графика — не с февраля, а с января.

Ключевые цифры:

Стоимость пенсионного балла (ИПК): с 145,69 руб. до 156,76 руб.

Фиксированная выплата к страховой пенсии: с 8 907,7 руб. до 9 584,69 руб.

Что это значит на практике?

Прибавка зависит от размера вашей текущей пенсии. Умножьте сумму декабря 2025 года на 1,076 (или прибавьте 7,6%).

Пример: При пенсии в 20 000 руб. прибавка составит 1 520 руб. (20 000 × 0,076). Новая сумма — 21 520 руб.

Пример для «северянина»: Пенсия 35 000 руб. Прибавка — 2 660 руб. Новая сумма — 37 660 руб.

Что делать? Ничего. Индексация пройдёт автоматически. В январе вы получите уже увеличенную выплату. Ваша задача — её проверить.