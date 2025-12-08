Пенсионный календарь-2026: Кому, когда и на сколько прибавят. Полный гид по всем повышениям

Чтобы ты не путался в потоках новостей, мы собрали полный и понятный календарь пенсионных повышений на 2026 год. Сохраняй эту статью, чтобы знать точно: когда проверять свою карту, на какую сумму рассчитывать и что делать, если что-то пошло не так. Разбираем всё по полочкам: от страховых и социальных пенсий до перерасчёта для работающих и военных.
Общая картина: Почему повышений несколько и какая логика за ними стоит?
Государство повышает пенсии не просто так, а по разным принципам для разных групп. Это не хаос, а система:
Индексация страховых пенсий (1 января) — защита от инфляции для тех, кто заработал пенсию трудом. Привязка к прогнозируемому росту цен.
Индексация социальных пенсий (1 апреля) — повышение гарантированной государством выплаты тем, у кого нет страхового стажа (инвалидам, детям-сиротам, гражданам без стажа).
Автоматический перерасчёт работающим пенсионерам (1 августа) — учёт новых пенсионных баллов, накопленных за прошедший год работы.
Повышение военных пенсий (1 октября) — отдельная система, привязанная к росту денежного довольствия военнослужащих.
Теперь подробно по каждой дате.
1 января 2026: Старт года с индексации страховых пенсий на 7,6%
Кому: Всем получателям страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. И неработающим, и работающим! Это важное изменение — заморозки индексации для работающих больше нет.
Суть: Ежегодная индексация, равная прогнозируемой инфляции за 2025 год (7,6%). Проводится с опережением графика — не с февраля, а с января.
Ключевые цифры:
Стоимость пенсионного балла (ИПК): с 145,69 руб. до 156,76 руб.
Фиксированная выплата к страховой пенсии: с 8 907,7 руб. до 9 584,69 руб.
Что это значит на практике?
Прибавка зависит от размера вашей текущей пенсии. Умножьте сумму декабря 2025 года на 1,076 (или прибавьте 7,6%).
Пример: При пенсии в 20 000 руб. прибавка составит 1 520 руб. (20 000 × 0,076). Новая сумма — 21 520 руб.
Пример для «северянина»: Пенсия 35 000 руб. Прибавка — 2 660 руб. Новая сумма — 37 660 руб.
Что делать? Ничего. Индексация пройдёт автоматически. В январе вы получите уже увеличенную выплату. Ваша задача — её проверить.
Кому: Получателям социальных пенсий. Это:
Граждане, достигшие возраста 70/75 лет (мужчины/женщины), но не имеющие необходимого страхового стажа.
Инвалиды всех групп (включая инвалидов с детства и детей-инвалидов), не имеющие страхового стажа.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Граждане из числа малочисленных народов Севера.
Суть: Индексация социальных пенсий проводится на индекс роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. В 2026 году — 6,8%.
Ключевые цифры после индексации (средние и примерные):
Средний размер социальной пенсии: 16 590 руб.
По старости / Инвалидам II группы: 9 424,1 руб.
Инвалидам I группы: 18 848,32 руб.
Инвалидам III группы: 8 010,57 руб.
Детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы: ~20 500 руб. (точная сумма будет уточнена).
Важнейший нюанс — социальная доплата (ФСД)!
Если ваша социальная пенсия (даже после индексации) ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе, вам автоматически устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД). Она доводит общую сумму вашего дохода до уровня ПМП. Поэтому фактически на руки вы всегда будете получать не меньше ПМП вашего региона.
Что делать? Как и в случае со страховыми пенсиями, индексация пройдёт автоматически. Но если вы получаете социальную пенсию по инвалидности, проверьте, не имеете ли вы права также на страховую пенсию (если у вас есть хоть один день стажа). Страховая почти всегда выгоднее.
1 августа 2026: Автоматический перерасчёт для работающих пенсионеров
Кому: Только работающим получателям страховых пенсий.
Суть: Если вы в 2025 году официально работали и работодатель платил за вас страховые взносы, вы зарабатывали новые пенсионные баллы (ИПК). 1 августа 2026 года пенсионный фонд проводит беззаявительный перерасчёт — увеличивает вашу пенсию на стоимость этих новых баллов.
ОГРАНИЧЕНИЕ (самый важный момент!): При перерасчёте можно учесть не более 3 (трёх) баллов, заработанных за год.
Считаем максимальную возможную прибавку в августе 2026:
Стоимость балла для перерасчёта берётся не новая (156,76 руб.), а та, которая действовала в году, когда вы вышли на пенсию.
Пример 1: Вышли на пенсию в 2025 году. Стоимость балла для вас — 145,69 руб. Максимальная прибавка: 3 балла × 145,69 руб. = 437,07 руб. в месяц.
Пример 2: Вышли на пенсию в 2019 году. Стоимость балла на тот момент — 87,24 руб. Максимальная прибавка: 3 балла × 87,24 руб. = 261,72 руб. в месяц.
Вывод: Прибавка скромная. Она не является индексацией и не компенсирует рост цен. Это плата за продолжение трудовой деятельности и отчисления в ПФР.
Что делать? Ничего. Перерасчёт происходит автоматически. Но вы можете проверить, сколько баллов вам начислено за 2025 год, в личном кабинете на Госуслугах или сайте СФР.
1 октября 2026: Повышение пенсий для военных пенсионеров
Кому: Получателям пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, проходившим военную службу, службу в МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомствах.
Суть: Размер военной пенсии напрямую привязан к размеру денежного довольствия (оклада) действующих военнослужащих. 1 октября традиционно происходит индексация этих окладов, и, как следствие, автоматически пересчитываются пенсии. Ожидаемый процент индексации в 2026 году — ~5-7%, точный размер будет утверждён ближе к дате.
Что делать? Военным пенсионерам также не требуется подавать заявления. Прибавка будет начислена автоматически.
Сводная таблица: Пенсионный календарь-2026
Практические шаги: Как проверить и убедиться, что всё начислено верно?
Доверяй, но проверяй. После каждой даты повышения стоит удостовериться, что расчеты верны.
1. Используй личный кабинет.
Заходи на Госуслуги или на сайт Социального фонда России (СФР). Там в разделе пенсий должна отображаться актуальная сумма с учётом всех индексаций.
2. Запроси подробную выписку.
Если цифры вызывают сомнения, подайте запрос в клиентскую службу СФР. Вы имеете полное право знать, как рассчитана ваша пенсия.
3. Следи за новостями по военным пенсиям.
Информацию о точном проценте индексации окладов (а значит, и пенсий) нужно искать на сайтах Минобороны РФ или в профильных новостных сводках.
Что в итоге? Планируй бюджет с учётом этих дат
Пенсионная система 2026 года предлагает предсказуемый график повышений. Основная и самая весомая прибавка для большинства — январская индексация на 7,6%. Для самых уязвимых — апрельское повышение социальных пенсий. Для работающих — символический, но автоматический перерасчёт в августе.
Главные выводы:
Отметь даты в календаре: январь, апрель, август, октябрь. В эти месяцы проверяйте свои выплаты.
Не ждите чуда от августовской прибавки. Она исчисляется сотнями, а не тысячами рублей из-за ограничения в 3 балла.
Знайте свой вид пенсии. От этого зависит, в какую дату вам ждать повышения.
Проверяйте начисления. Автоматизм системы не отменяет человеческих и технических ошибок.
Теперь вы вооружены полной информацией. Встречайте 2026 год не с тревогой, а с пониманием того, когда и насколько пополнится ваш бюджет.
