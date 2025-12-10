Раньше срока: Как уйти на пенсию на 2 года раньше благодаря длительному стажу в 2025 году

Вы слышали о людях, которые ушли на пенсию не в 65 или 60 лет, а раньше? Возможно, вы думали, что это только шахтеры, врачи или многодетные матери. Но есть еще один способ, о котором часто забывают, — досрочный выход по длительному страховому стажу.

Представьте: ваш одногодка только готовится к пенсии, а вы уже второй год наслаждаетесь заслуженным отдыхом, путешествуете, занимаетесь внуками или хобби. Звучит как мечта? На самом деле, это законное право, закреплённое в федеральном законе. Им могут воспользоваться многие, кто долгие годы добросовестно трудился.

В этой статье мы подробно, шаг за шагом разберём, кто имеет на это право, как именно считается этот специальный стаж, где и как его проверить и, самое главное, — как оформить эту пенсию. Информация актуальна на 2025 год с учётом последних разъяснений Социального Фонда России.

Что говорит закон? Основание для досрочного выхода

Право выйти на страховую пенсию по старости досрочно за два года установлено пунктом 1.2 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Главные условия:

Для мужчин — наличие страхового стажа не менее 42 лет .

Для женщин — наличие страхового стажа не менее 37 лет.

Важно понимать: это право не отменяет общеустановленный пенсионный возраст (постепенно повышающийся до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Оно даёт возможность сдвинуть дату выхода на пенсию на два года раньше того срока, который определён для вас по году рождения.

Наглядные примеры из жизни

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим реальные кейсы, которые приводит Социальный Фонд России.

Пример 1: Мужчина 1963 года рождения.

По общему правилу он выйдет на пенсию в 65 лет в 2028 году (1963 + 65 = 2028).

Однако если к 2026 году у него уже накопится 42 года страхового стажа, он сможет оформить пенсию досрочно — в 63 года в 2026 году.

Пример 2: Женщина 1968 года рождения.

Её общеустановленный возраст выхода — 60 лет в 2028 году (1968 + 60 = 2028).

При наличии 37 лет стажа к 2026 году она получит право выйти на пенсию в 58 лет в 2026 году.

Что входит в этот «длинный» стаж? Самое важное и спорное

Это ключевой момент, где многие ошибаются. Для досрочного выхода по этому основанию считается не общий трудовой стаж, а именно страховой. И список включаемых периодов здесь уже, чем для обычной пенсии.

Что ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ в спецстаж для досрочного выхода (согласно ст. 11, 12 №400-ФЗ):

Периоды работы на территории РФ, за которые работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд (ныне СФР). Это основная и самая весомая часть. Периоды временной нетрудоспособности (больничные), в течение которых выплачивалось пособие по обязательному социальному страхованию.

Что НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ (важное исключение!):

Закон прямо указывает, что следующие «нестраховые» периоды НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ в стаж для этой льготы:

Срочная служба в армии.

Отпуск по уходу за ребенком (декрет). Это, пожалуй, самый неожиданный для многих пункт. Данный период засчитывается в общий стаж для назначения обычной пенсии, но для досрочного выхода по длительному стажу — нет.

Период получения пособия по безработице.

Уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом старше 80 лет.

Время проживания супругов-военнослужащих в местностях, где не было работы.

Почему так строго? Логика законодателя в том, что эта льгота — поощрение именно за длительную трудовую (страховую) деятельность, приносящую доход, с которого идут взносы в пенсионную систему.

Сводная таблица: Какие периоды считать?

Как проверить свой стаж заранее? Две надёжные методики

Не стоит гадать или складывать годы «на глазок» по трудовой книжке. Данные в СФР могут отличаться, особенно за ранние периоды (90-е годы), когда учёт был несовершенен. Проверку стоит начать за 2-3 года до предполагаемого срока.

Способ 1: Онлайн через «Госуслуги» (самый быстрый).

Зайдите в личный кабинет на портале Госуслуги. Найдите услугу «Извещение о состоянии индивидуального лицевого счёта в СФР». Закажите электронную выписку. В ней будет подробная информация обо всех периодах работы, перечисленных работодателями, и начисленных пенсионных баллах (ИПК). Это и есть ваш официальный страховой стаж в глазах Пенсионного фонда.

Способ 2: Личное обращение в клиентскую службу СФР.

Запишитесь на приём в удобное для вас отделение Социального фонда России (бывшие ПФР). Возьмите с собой паспорт, СНИЛС и все имеющиеся документы, подтверждающие стаж: трудовая книжка, трудовые договоры, справки от работодателей, военный билет и т.д. Специалисты проведут предварительную проверку, сверят данные и дадут консультацию по вашему конкретному случаю. Вы можете запросить справку о стаже.

Что делать, если вы обнаружили расхождение? Например, период работы в базе СФР отсутствует. Нужно будет восстановить документы:

Обратиться к бывшему работодателю за справкой.

Если предприятие ликвидировано, искать данные в архивных фондах.

В крайнем случае, доказывать стаж через суд, представив любые доказательства (например, записи в трудовой книжке, приказы, зарплатные ведомости, свидетельские показания).

Пошаговая инструкция: Как оформить досрочную пенсию

Когда вы убедились, что нужный стаж (42/37 лет) набран, пора действовать.

Шаг 1: Подача заявления (за 1 месяц до права).

Подать заявление можно за 1 месяц до даты возникновения права на досрочную пенсию.

Через «Госуслуги»: Найти услугу «Установление страховой пенсии». Заполнить электронное заявление, приложив сканы документов.

В клиентской службе СФР: Прийти лично с пакетом документов.

Примерный список документов:

Паспорт.

СНИЛС.

Трудовая книжка и/или иные документы, подтверждающие стаж.

Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 2002 года (если требуется для расчёта).

Документы, подтверждающие наличие иждивенцев или другие особые обстоятельства (если есть).

Шаг 2: Рассмотрение заявления.

СФР рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней с даты приёма всех необходимых документов. Специалисты проверяют стаж, рассчитывают размер пенсии.

Шаг 3: Получение решения и первой выплаты.

При положительном решении пенсия будет назначена с даты подачи заявления. Первую выплату вы получите уже в следующем месяце.

Другие возможности выйти на пенсию раньше срока (кратко)

Длительный стаж — не единственная льгота. Напомним основные категории, которые также имеют право на досрочную пенсию (ст. 30-32 №400-ФЗ):

Работники с особыми условиями труда (список 1 и 2): шахтёры, металлурги, химики и др.

Медики, учителя, артисты — по выслуге лет.

Многодетные матери (3-4 детей — на 3 года раньше, 5 и более — на 5 лет раньше).

Родители и опекуны инвалидов с детства .

Инвалиды по зрению или вследствие военной травмы.

Каждая из этих категорий имеет свои, иногда очень специфические, требования к стажу, характеру работы и другим условиям.

Еще больше публикаций теперь можно найти на моем телеграм-канале «Myjus.ru - Юридическая консультация». Буду рад видеть вас среди его подписчиков!

Заключение: Планируйте свою пенсию заранее

Право на досрочный выход за длительный стаж — это отличная возможность для миллионов россиян, которые начали работать рано и трудились без больших перерывов. Ключевой вывод — нельзя полагаться на память или только на трудовую книжку.

Резюмируем основные шаги:

За 3-5 лет до предполагаемого срока начните проверять свой страховой стаж через «Госуслуги» или СФР. Точно определите, какие периоды засчитываются, помня об исключениях (армия, отпуск по уходу за ребёнком). В случае расхождений заблаговременно восстанавливайте документы. Подавайте заявление за месяц до наступления права, выбрав удобный способ.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

Пенсия — это важный этап жизни. И возможность начать его на два года раньше, полным сил и здоровья, — это бесценный подарок, который государство делает за ваш многолетний труд. Позаботьтесь о том, чтобы этим правом воспользоваться правильно и вовремя.