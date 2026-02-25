Генеральская пенсия: сколько получают высшие чины в армии и МВД и как считают выплаты

Кто имеет право на военную пенсию?

Военные пенсии — это отдельная вселенная. Они регулируются не обычным пенсионным законодательством, а специальным Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1. Этот закон распространяется на:

военнослужащих Министерства обороны;

сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН;

сотрудников ФСБ, СВР и других силовых ведомств .

Право на пенсию за выслугу лет возникает при соблюдении определенных условий. Их два варианта .

Первый вариант: выслуга 20 лет и более. В этом случае пенсия назначается независимо от возраста.

Второй вариант: смешанный стаж. Он применяется, если человек уволен по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Требования :