Генеральская пенсия: сколько получают высшие чины в армии и МВД и как считают выплаты

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью ТАСС раскрыл конкретные цифры. Оказывается, средний размер пенсии генерал-майора в 2025 году составлял около 75 тысяч рублей, а его коллега из МВД получал порядка 67 тысяч рублей .
Откуда такая разница? Почему у одних генералов пенсии выше, а у других ниже? И как вообще считаются эти выплаты? Давайте разбираться.
Кто имеет право на военную пенсию?
Военные пенсии — это отдельная вселенная. Они регулируются не обычным пенсионным законодательством, а специальным Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1. Этот закон распространяется на:
военнослужащих Министерства обороны;
сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН;
сотрудников ФСБ, СВР и других силовых ведомств .
Право на пенсию за выслугу лет возникает при соблюдении определенных условий. Их два варианта .
Первый вариант: выслуга 20 лет и более. В этом случае пенсия назначается независимо от возраста.
Второй вариант: смешанный стаж. Он применяется, если человек уволен по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Требования :
возраст не менее 45 лет;
общий трудовой стаж 25 лет;
из них не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба.
Формула расчета: проценты и ограничения
Размер военной пенсии напрямую зависит от денежного довольствия — суммы окладов по должности и званию плюс надбавки .
Базовая формула:
При выслуге 20 лет пенсия составляет 50% от денежного довольствия .
За каждый год службы сверх 20 лет добавляется 3% от суммы довольствия .
Максимальный размер пенсии не может превышать 85% от денежного довольствия .
Для тех, кто уходит на пенсию по смешанному стажу (25 лет общего стажа, из которых 12,5 — служба), формула другая:
За 25 лет общего стажа — 50% от денежного довольствия.
За каждый год сверх 25 лет добавляется 1% от указанной суммы .
Таблица: размер пенсии генералов в 2025–2026 годах
Собрал в таблицу данные по разным категориям генералов и условиям расчета.
Почему генералы МВД получают меньше военных?
Разница в пенсиях генералов армии и МВД объясняется несколькими факторами. Во-первых, денежное довольствие в разных ведомствах может отличаться. У военных выше оклады по некоторым должностям и званиям. Во-вторых, надбавки за особые условия службы, секретность и риск тоже различаются .
Профессор Сафонов отметил, что военнослужащие имеют право выйти на пенсию раньше гражданских лиц, поскольку их служба связана с повышенными рисками и особым характером работы .
Что такое смешанный стаж и как его считать?
Смешанный стаж — это ситуация, когда человек служил не 20 лет, а меньше, но имеет большой гражданский стаж. Например, 12,5 года службы и 25 лет общего стажа .
В этом случае применяются особые правила расчета. Пенсия будет складываться из двух частей: военной (за выслугу) и страховой (за гражданский стаж). Но общий размер не может превышать установленные законом ограничения .
Важный момент: при смешанном стаже применяется понижающий коэффициент к денежному довольствию. С 1 января 2025 года он составляет 93,59% .
Индексация военных пенсий в 2025–2026 годах
Военные пенсии индексируются регулярно. В 2025 году произошло несколько повышений :
В октябре 2024 года выплаты проиндексировали на 5,1%.
Затем добавили еще 4,4%, чтобы компенсировать фактическую инфляцию. Общий уровень индексации в итоге составил 9,5% .
С 1 октября 2025 года военные пенсии повысили на 7,6% . Это коснулось и генералов армии, и генералов МВД, и других силовых ведомств .
Депутат Госдумы Алексей Говырин пояснил, что изначально планировалось проиндексировать пенсии только на 4,5%, однако после уточнения макроэкономических показателей был принят закон, закрепивший повышение до 7,6% .
В 2026 году также запланирована индексация военных пенсий с 1 октября. Ожидаемый уровень повышения — около 4% (будет уточняться в течение года).
Как узнать размер своей будущей пенсии?
Если вы действующий или бывший военнослужащий и хотите прикинуть размер будущей пенсии, можно воспользоваться формулой :
Определите сумму денежного довольствия (оклад по должности + оклад по званию + надбавки).
Примените понижающий коэффициент (на 2026 год он, скорее всего, останется на уровне 93,59% или будет немного увеличен).
Умножьте на процент в зависимости от выслуги лет.
Пример расчета для генерал-майора с выслугой 25 лет и денежным довольствием 150 000 рублей:
150 000 × 93,59% = 140 385 рублей (база с учетом понижающего коэффициента).
За 25 лет выслуги (сверх 20 лет — 5 лет): 50% + 5 × 3% = 65%.
140 385 × 65% = 91 250 рублей.
Это примерная сумма без учета районных коэффициентов и дополнительных надбавок.
Какие еще выплаты положены генералам-пенсионерам?
Помимо самой пенсии, военные пенсионеры могут рассчитывать на :
надбавки за иждивенцев;
районные коэффициенты (для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей);
повышение фиксированной выплаты при достижении 80 лет или установлении инвалидности;
ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) для ветеранов боевых действий и других льготных категорий.
Что изменилось в 2025–2026 годах?
В 2025 году был принят Федеральный закон от 23.05.2025 № 113-ФЗ, который уточнил порядок выплаты пенсий силовикам. Теперь пенсионные органы (Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН) сами определяют способы выплаты пенсий — через органы Федерального казначейства или Сбербанк по выбору пенсионера .
Также в 2025 году вышло Постановление Правительства РФ от 14.07.2025 № 1061, которое расширило перечень служб, учитываемых в выслуге лет (добавлены органы военной прокуратуры и уточнены правила для службы в новых регионах) .
Какая максимальная пенсия может быть у генерала?
В интернете гуляют цифры от 180 до 200 тысяч рублей для генералов армии . Но официальные источники таких сумм не подтверждают. Профессор Сафонов называет цифру 75 тысяч для генерал-майора . Очевидно, что у генерал-полковников и генералов армии пенсии выше, но точные данные обычно не разглашаются.
Максимальный размер ограничен 85% от денежного довольствия. Если у генерала очень высокое довольствие и большая выслуга, пенсия может быть существенной, но вряд ли она превышает 150–170 тысяч рублей.
Итог: генеральские пенсии — это не золотые горы
Друзья, давайте резюмирую. Пенсия российского генерала в 2025–2026 годах — это не баснословные миллионы, а вполне конкретные суммы, привязанные к денежному довольствию и выслуге лет.
Средняя пенсия генерал-майора армии — около 75 тысяч рублей.
Средняя пенсия генерал-майора МВД — около 67 тысяч рублей.
Максимальный размер — 85% от денежного довольствия.
Индексация — ежегодная, с 1 октября. В 2025 году повышение составило 7,6%.
Конечно, 75 тысяч — это больше, чем средняя пенсия по стране (25 тысяч), но и требования к стажу, и риски службы у генералов несопоставимы. К тому же, генералы имеют право на пенсию раньше гражданских — при выслуге 20 лет, независимо от возраста .
Так что, если вы встретите на улице подтянутого пожилого мужчину в штатском, не спешите завидовать. Возможно, за его плечами — десятилетия службы, несколько командировок в горячие точки и подорванное здоровье. И пенсия в 75 тысяч — это его заслуженная награда.
Берегите себя и своих близких, служите Родине, если призвание велит, и помните: достойная старость должна быть у всех, независимо от званий и регалий.
