Ветеранам труда и пенсионерам обязаны произвести доплату за все годы

Что случилось?

Пенсионерка получает пенсию с 2013 года, имеет статус «Ветеран труда» и правительственные награды. Долгое время она считала, что все положенные ей выплаты уже учтены, и даже несколько раз запрашивала в Социальном фонде сведения о расчёте пенсии. Ей подтверждали, что все периоды работы учтены в стаже. Однако недавно выяснилось, что из-за наличия звания и наград ей положена специальная доплата. Теперь она хочет понять, с какого момента можно получить эту доплату, если подать заявление сейчас, и есть ли возможность взыскать недополученные суммы за прошлые годы.

Ситуация осложняется тем, что система социальной поддержки в России устроена заявительным способом. По общему правилу, доплаты и пособия назначаются со дня обращения, но не ранее возникновения права на них. Однако если орган власти не исполнил свою обязанность по информированию гражданина о его праве на льготу, суд может взыскать недополученные суммы за весь период, когда это право существовало. На практике это означает, что, даже если доплата официально назначается только с момента подачи заявления, гражданин имеет шанс получить деньги «задним числом» при доказанном факте бездействия госоргана.

В начале 2026 года в России вступили в силу новые правила индексации социальных выплат. Теперь ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для многих категорий граждан, включая ветеранов труда, увеличиваются дважды в год — с 1 февраля на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля — с учётом дополнительных коэффициентов. Многие получатели по-прежнему не знают обо всех положенных им льготах.

Что решили суды?

Судебная практика последних лет показывает, что если гражданин обращался за разъяснениями или пытался оформить льготы, но чиновники его проинформировали неполно, суд встаёт на его сторону. Верховный суд РФ в своём решении указал, что органы социальной защиты и Социальный фонд обязаны не только принимать документы, но и разъяснять гражданам полный перечень мер поддержки.

Решение Верховного суда РФ: пример гражданина, добившегося выплат за 9 лет

Показательным стало дело, рассмотренное Верховным судом РФ, в котором обладатель звания «Ветеран труда» добился назначения ежемесячной доплаты с момента возникновения права на неё. На протяжении девяти лет он не получал выплату, поскольку не знал о необходимости подать соответствующее заявление. Верховный суд указал, что органы социальной защиты обязаны информировать граждан о мерах поддержки, на которые они имеют право. Как следует из материалов дела, заявитель обращался в соцзащиту для оформления ветеранского звания, но сведений о положенных ему выплатах не получил. Доказательств того, что разъяснения были даны, ведомство представить не смогло. В результате суд обязал выплатить гражданину всю сумму за девятилетний период.

Ключевой вывод суда: если Социальный фонд или соцзащита не могут подтвердить, что разъясняли гражданину порядок оформления выплат и необходимость подачи заявления, суды встают на сторону заявителя и обязывают компенсировать утраченные суммы.

Решение Донского городского суда Тульской области по делу № 2-116/2025 (6 февраля 2025 года)

Истец ФИО1, ветеран труда, обратился в суд с иском к управлению социальной защиты населения о назначении ему ежемесячной денежной выплаты. При обращении ему отказали со ссылкой на то, что все льготы будут предоставлены по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию. Суд признал отказ незаконным и обязал ответчика назначить и выплачивать ежемесячную денежную выплату с даты обращения истца в отдел социальной защиты населения, то есть с 14 марта 2024 года.

Ключевой вывод суда: отказ в назначении выплаты ветерану труда по мотиву недостижения пенсионного возраста, если региональным законом такое условие не предусмотрено, является незаконным. Суд восстановил права истца, назначив выплату с даты первичного обращения.

Решение Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области по делу № 2-1460/2025 (22 июля 2025 года)

Истица, ветеран труда, обратилась в суд с иском о взыскании компенсационных выплат, которые ей не выплачивались длительное время. Она указала, что при первичном обращении в Пенсионный фонд (предшественник СФР) работники отказали ей как в установлении статуса «Ветеран труда», так и в предоставлении мер социальной поддержки. В результате её права и законные интересы были нарушены. Суд удовлетворил исковые требования.

Ключевой вывод суда: отказ государственного органа в разъяснении и оформлении положенных ветерану труда выплат, повлёкший за собой длительное неполучение денежных средств, является основанием для их взыскания.

Единая позиция судов

Позиция судов, сформировавшаяся к 2026 году, такова: при разрешении споров о назначении доплат ветеранам труда суды исходят из принципа приоритета прав граждан на полную и своевременную информацию о положенных им мерах социальной поддержки. Если орган власти не исполнил свою обязанность по информированию или отказал в предоставлении льготы по формальным, не основанным на законе основаниям, суд обязывает его назначить выплату с даты возникновения права, а не с даты обращения. Бремя доказывания того, что гражданин был надлежащим образом проинформирован, лежит на государственном органе.

Корень проблемы и как исправить в рамках закона

1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО)

ДЕМО устанавливается к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Перечень наград, дающих право на ДЕМО, и размеры выплат приведены в таблице:

Выплата назначается при условии, что гражданин получает пенсию (или пожизненное содержание судьи) и не осуществляет оплачиваемую работу. Заявление на ДЕМО подаётся в Социальный фонд России (СФР).

2. Региональные доплаты ветеранам труда

Основной объём поддержки ветеранов труда обеспечивается регионами. Статья 22 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» прямо устанавливает, что меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ. К таким мерам относятся, как правило, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, льготы на проезд и другие.

Некоторые регионы также устанавливают ЕДВ ветеранам труда своего региона. В 2026 году во многих субъектах Федерации начали индексировать выплаты ветеранам труда дважды в год (вместо одного). Изменился и порядок назначения ЕДВ: с 1 января 2025 года право на выплату предоставляется без учёта факта трудовой или иной деятельности и размера пенсии или дохода.

3. Куда обращаться и какие документы собирать

ДЕМО (за правительственные награды):

Обращаться в Социальный фонд России (лично в клиентской службе, через МФЦ или портал «Госуслуги»).

Заявление пишется в свободной форме с указанием перечня наград.

К заявлению прилагаются паспорт, СНИЛС, документы о наградах, пенсионное удостоверение.

Региональные выплаты ветеранам труда:

Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства (либо через МФЦ или портал «Госуслуги», где такая услуга доступна).

Потребуются паспорт, удостоверение ветерана труда, СНИЛС, трудовая книжка, фотография 3×4, реквизиты банковского счёта.

Нюанс: во многих регионах в 2026 году заработала цифровая услуга, позволяющая оформить сразу несколько льгот одним заявлением: присвоение звания ветерана, выпуск соцкарты, назначение компенсации за коммунальные услуги, ежемесячной денежной выплаты и компенсации за домашний телефон. Система автоматически проверяет право.

4. Пошаговая инструкция: как добиться перерасчёта за прошлое время

Если вы уже получили статус ветерана труда, но доплата не назначалась годами, алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Собрать доказательства. Сохранить любые письменные запросы в СФР или соцзащиту, где вас не проинформировали о праве на доплату. Собрать копии ответов (или доказательства их отсутствия), паспорт, удостоверение ветерана труда, документы о наградах, справку о размере пенсии. Подготовить расчёт недополученной суммы.

Шаг 2. Обратиться с заявлением в уполномоченный орган. Направить письменное заявление (с уведомлением) в СФР (для ДЕМО) или в соцзащиту (для региональной ЕДВ). Потребовать назначить выплату с момента возникновения права и выплатить недополученные суммы за весь период. Чётко указать в заявлении, что ранее вам не разъясняли это право. Получить письменный ответ.

Шаг 3. Если ответ отрицательный — обращаться в суд. Подготовить исковое заявление о признании права на доплату с даты возникновения права и о взыскании недополученных сумм. Ссылаться на решение Верховного суда РФ, указавшего, что органы соцзащиты обязаны информировать граждан о мерах поддержки.

Шаг 4. Доказать факт неисполнения обязанности по информированию. В суде важно показать, что вы ранее обращались в госорганы, но вам не разъяснили ваше право. Бремя доказывания обратного (что разъяснения были) лежит на ответчике. Если государственный орган не может представить доказательств того, что вас информировали, суд встанет на вашу сторону.

Судебная практика допускает возможность вернуть средства, которые не были выплачены вовремя из-за отсутствия информации со стороны ведомств. Аналогичный подход применяется судами и в спорах с Социальным фондом России, касающихся недополученных пенсий, надбавок и социальных доплат.

Заключение

Вывод судов, сформированный на основе решений Верховного суда РФ, однозначен: если гражданину не разъяснили вовремя его право на доплату, он может взыскать все недополученные суммы за весь период. Для этого необходимо, во-первых, зафиксировать сам факт обращения (или иного контакта) в госорган, где вам не сообщили о положенной льготе. Во-вторых, обратиться с официальным заявлением о назначении доплаты с момента возникновения права. В-третьих, при отказе — идти в суд, ссылаясь на прецеденты Верховного суда. Бремя доказывания того, что вас проинформировали, лежит на госоргане.

Для пенсионеров и ветеранов труда: не полагайтесь только на автоматические начисления и проверки. Активно интересуйтесь своими правами, запрашивайте письменные разъяснения в Социальном фонде и органах соцзащиты. Фиксируйте все обращения. Если узнали о доплате спустя годы — немедленно подавайте заявление и готовьтесь к суду, если потребуется. Судебная практика 2025–2026 годов на вашей стороне.

Для работников СФР и соцзащиты: информирование граждан о положенных выплатах — не рекомендация, а прямая обязанность. Формальный приём документов без разъяснения всего перечня льгот может впоследствии обернуться судебными исками и взысканием крупных сумм за прошлые периоды.

Главный вывод: заявительный принцип работает по умолчанию, но суд может отступить от него, если государственный орган не исполнил свою обязанность по информированию. В такой ситуации доплата может быть назначена с даты возникновения права, а не с даты обращения. Чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов не только на будущие выплаты, но и на возврат недополученного за прошлое.