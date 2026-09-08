Как найти потерянные годы в трудовой книжке и вернуть прибавку к пенсии

Вы вышли на пенсию, смирились с суммой, привыкли к ней. А когда-то вы работали на заводе, в совхозе, в институте — 10, 15, 20 лет. И вдруг, заказав выписку из Социального фонда, обнаруживаете: ваших лет работы там нет. Они исчезли. Словно вы и не трудились вовсе.

Знакомая ситуация?

Это не «сбой». Это системная проблема, с которой сталкиваются миллионы пенсионеров, особенно те, чей стаж формировался до 1997 года — когда учёт вёлся в бумажных трудовых книжках и кадровых документах. При переносе данных в электронную систему Социального фонда часть сведений могла быть утеряна или учтена неполностью. И если вы ничего не сделаете, вы будете годами получать меньше, чем заслужили.

Но хорошая новость: это можно исправить. И главный документ, который может вернуть вам потерянные годы, — ваша старая трудовая книжка.