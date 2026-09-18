СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии в 28 российских субъектах

Что такое региональная социальная доплата и почему она появилась

Пенсионная система России устроена так, что минимальный уровень дохода пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. Если ваша пенсия и другие социальные выплаты не дотягивают до этой величины, государство обязано доплатить разницу.

Раньше существовало два вида доплат. Федеральная социальная доплата (ФСД) назначалась, если пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Ее платил Социальный фонд. Региональная социальная доплата (РСД) назначалась, если в субъекте РФ прожиточный минимум пенсионера был выше федерального. Ее платили региональные органы соцзащиты. Это создавало путаницу: люди не понимали, куда обращаться, какие документы собирать, почему в одном регионе платят, а в другом нет.

С 2026 года ситуация изменилась. Социальный фонд России взял на себя администрирование обеих доплат — и федеральной, и региональной. Теперь не нужно ходить по инстанциям. Доплата назначается автоматически, в беззаявительном порядке, на основании данных, которые уже есть в распоряжении фонда. Выплата приходит вместе с пенсией на тот же счет. Это стало 71-й мерой поддержки, которую СФР администрирует за последние несколько лет.