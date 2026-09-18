СФР начал выплачивать региональную доплату к пенсии в 28 российских субъектах

Вы живете в регионе, где цены выше, чем в среднем по стране. Ваша пенсия — 20 тысяч. Коммуналка съедает половину. На лекарства остается все меньше. Вы экономите на еде, чтобы дотянуть до следующей выплаты. А где-то рядом, в соседнем регионе, пенсионер с такой же пенсией получает дополнительные 20 тысяч рублей. Просто потому, что там выше прожиточный минимум пенсионера. И с 2026 года эти доплаты начал выплачивать не местный собес, а Социальный фонд России. Причем автоматически. Но миллионы россиян до сих пор не знают, что имеют право на эти деньги. А некоторые — теряют их, потому что продолжают работать или не проверили свой доход. Шокирующая правда: государство готово платить вам больше, но только если вы соответствуете условиям. И если вы не разберетесь в правилах, деньги просто не придут. Разбираемся, что такое региональная социальная доплата, кому она положена, как ее получить и почему 28 регионов уже начали выплаты, а остальные — нет.
Пенсионная система России устроена так, что минимальный уровень дохода пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. Если ваша пенсия и другие социальные выплаты не дотягивают до этой величины, государство обязано доплатить разницу.
Раньше существовало два вида доплат. Федеральная социальная доплата (ФСД) назначалась, если пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Ее платил Социальный фонд. Региональная социальная доплата (РСД) назначалась, если в субъекте РФ прожиточный минимум пенсионера был выше федерального. Ее платили региональные органы соцзащиты. Это создавало путаницу: люди не понимали, куда обращаться, какие документы собирать, почему в одном регионе платят, а в другом нет.
С 2026 года ситуация изменилась. Социальный фонд России взял на себя администрирование обеих доплат — и федеральной, и региональной. Теперь не нужно ходить по инстанциям. Доплата назначается автоматически, в беззаявительном порядке, на основании данных, которые уже есть в распоряжении фонда. Выплата приходит вместе с пенсией на тот же счет. Это стало 71-й мерой поддержки, которую СФР администрирует за последние несколько лет.
Кому положена региональная доплата: три главных условия
Не все пенсионеры имеют право на региональную доплату. Есть три обязательных условия.
Первое: вы не работаете. Это ключевое требование. Работающие пенсионеры не получают социальную доплату, даже если их пенсия ниже прожиточного минимума. Считается, что они имеют дополнительный источник дохода. Как только вы увольняетесь, право на доплату возникает. Но если вы снова устраиваетесь на работу, выплата прекращается.
Второе: ваш совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе. При подсчете учитываются все денежные выплаты: страховая пенсия, социальная пенсия, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсации за жилищно-коммунальные услуги, за проезд, другие меры социальной поддержки в денежном выражении. Не учитываются меры поддержки в натуральной форме, единовременные выплаты и некоторые другие поступления.
Третье: ваш регион участвует в программе. Региональная доплата устанавливается в субъектах РФ, где прожиточный минимум пенсионера выше общероссийского. Если в вашем регионе ПМП ниже федерального, вам назначат федеральную доплату. Если выше — региональную. В 2026 году таких регионов 28. Среди них Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красноярский край, Хабаровский край и другие.
Таблица: примеры региональных доплат в 2026 году
Размер доплаты напрямую зависит от величины прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе. Чем он выше, тем больше может быть доплата. Вот наглядные примеры для пенсионера с доходом 15 000 рублей в месяц.
Как видите, самая большая доплата — на Чукотке, где ПМП составляет 42 511 рублей. Там пенсионер с доходом 15 тысяч получит дополнительно более 27 тысяч рублей. А, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области региональную доплату уже получают более 230 тысяч пенсионеров.
Как это работает: автоматическое назначение
Главное преимущество нового порядка — автоматизм. Вам не нужно писать заявление, собирать справки, идти в МФЦ или соцзащиту. Социальный фонд России самостоятельно анализирует данные о вашем доходе, которые поступают от работодателей, налоговой службы, других ведомств. Если вы не работаете и ваш доход ниже регионального ПМП, доплата назначается автоматически. Вы получаете ее вместе с пенсией.
Это не только удобно, но и гарантирует, что вы не останетесь без положенной поддержки. Раньше многие пенсионеры просто не знали, что имеют право на доплату, и не обращались. Теперь система сама находит тех, кому положены деньги.
Что делать, если вы считаете, что доплату не назначили
Несмотря на автоматический порядок, иногда возникают ошибки или задержки. Если вы — неработающий пенсионер, ваш доход ниже регионального ПМП, но доплата не приходит, вот что нужно сделать.
Первое: проверьте свой лицевой счет. Закажите выписку через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. Убедитесь, что в системе учтены все ваши выплаты и что вы не числитесь работающим.
Второе: обратитесь в Социальный фонд. Позвоните на единую горячую линию по телефону 8 800 100 00 01 или посетите клиентскую службу. Уточните, почему доплата не назначена, и какие действия нужно предпринять.
Третье: подайте заявление. Хотя доплата назначается автоматически, в некоторых случаях может потребоваться ваше заявление для уточнения данных. Например, если вы недавно уволились, а система еще не получила обновленные сведения.
Четвёртое: если вам отказывают, требуйте письменное решение. В нем должны быть указаны причины отказа. Если вы с ними не согласны, обжалуйте в вышестоящем органе СФР или в суде.
Частые ошибки и заблуждения
Ошибка первая: «Я работаю, но пенсия маленькая, значит, доплата положена». Нет. Работающие пенсионеры не получают социальную доплату. Даже если пенсия ниже прожиточного минимума. Как только вы увольняетесь, право возникает.
Ошибка вторая: «Я не знал, что нужно обращаться, поэтому доплату не дали». С 2026 года доплата назначается автоматически. Если вы имеете право, ее должны начислить без заявления. Если не начислили — это ошибка, которую нужно исправить.
Ошибка третья: «Мне платят федеральную доплату, значит, региональная не положена». Федеральная и региональная доплаты — это две разные меры. Если ваш регион перешел на региональную доплату, СФР автоматически пересмотрит ваше дело.
Ошибка четвёртая: «Я получаю ЕДВ, значит, доход выше прожиточного минимума». ЕДВ учитывается при расчете дохода. Но если с учетом ЕДВ ваш доход все равно ниже ПМП, доплата положена.
Заключение
Региональная социальная доплата к пенсии — это не просто техническая мера. Это реальная поддержка для миллионов пожилых людей, живущих в регионах с высоким уровнем цен. С 2026 года она стала доступнее, быстрее и прозрачнее. Социальный фонд России назначает ее автоматически, без заявлений и хождений по инстанциям. В 28 регионах уже начались выплаты. Если вы не работаете, и ваш доход ниже прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе, вы имеете право на эту доплату. Проверьте свой лицевой счет. Убедитесь, что вам начисляют все положенное. И если нет — обратитесь в СФР. Потому что государство готово платить вам больше. Но только если вы знаете свои права и требуете их соблюдения. Ваша пенсия — это ваше право. И бороться за него нужно уже сегодня.
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