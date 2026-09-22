Работодатель скрыл, что сотрудник работает на 0,13 ставки — и СФР через суд вернул переплату по больничному

Вы работаете на неполную ставку. Официально — 0,13 ставки. Это значит, что ваш рабочий день длится чуть больше часа, а зарплата — соответствующая. Но когда вы заболели и принесли больничный, Социальный фонд России (СФР) рассчитал пособие исходя из полного МРОТ, как будто вы работаете полный день. Вы получили больше, чем должны были. А потом выяснилось, что работодатель не сообщил в фонд о вашей неполной ставке. И суд взыскал с него переплату. Шокирующая правда: неполная ставка влияет на размер больничного. Если работодатель скрывает эту информацию, он рискует получить иск от СФР. А работник может неожиданно узнать, что ему переплатили — и тогда деньги придётся возвращать. Разбираемся, как рассчитывается больничный при неполной ставке, почему МРОТ применяется пропорционально и что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией.
Как рассчитывается больничный: общие правила
Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления болезни. Если средний заработок ниже МРОТ или отсутствует, пособие считается исходя из МРОТ.
Но есть важный нюанс: если работник трудится на неполную ставку, МРОТ применяется пропорционально отработанному времени. Это правило закреплено в части 1.1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Проще говоря: если вы работаете на 0,5 ставки, то и МРОТ для расчёта больничного берётся в половинном размере. Если на 0,13 ставки — то 13% от МРОТ. Это логично: человек, работающий неполный день, и зарабатывает меньше, и пособие должно быть меньше.
Что такое 0,13 ставки и как это влияет на больничный
0,13 ставки — это очень маленькая доля. Например, при 40-часовой рабочей неделе это примерно 5,2 часа в неделю или чуть больше часа в день. Зарплата за месяц при такой ставке будет составлять 13% от оклада по должности. Если оклад 50 000 рублей, то фактическая зарплата — 6 500 рублей. Это ниже МРОТ.
В такой ситуации при расчёте больничного нужно применять МРОТ пропорционально ставке. То есть не 27 093 рубля (полный МРОТ в 2026 году), а 27 093 × 0,13 = 3 522 рубля. Средний дневной заработок для больничного будет считаться от этой суммы. Соответственно, и пособие окажется в разы меньше, чем если бы работник трудился на полную ставку.
Что произошло в деле: работодатель не сообщил, СФР переплатил
В судебной практике встретился случай, когда работник трудился на 0,13 ставки. Работодатель не уведомил Социальный фонд России об этом факте. При наступлении страхового случая (болезни) СФР, не имея сведений о неполной ставке, рассчитал пособие исходя из полного МРОТ. Работник получил сумму, которая значительно превышала ту, что ему причиталась.
Позже в ходе проверки или при уточнении данных фонд обнаружил переплату. СФР обратился в суд с иском к работодателю о взыскании излишне выплаченных средств. Суд признал, что именно работодатель виноват в предоставлении неполных сведений, и взыскал переплату с него. Работник при этом не пострадал — деньги с него не удерживали, потому что переплата возникла не по его вине, а из-за ошибки работодателя.
Это важный прецедент: если работодатель скрывает информацию о неполной ставке, именно он несёт ответственность за переплату. СФР не может взыскать эти деньги с работника, если тот не предоставлял недостоверных сведений и не знал о переплате. Но работодатель обязан возместить ущерб фонду.
Таблица: расчёт больничного при полной и неполной ставке
Как видно из таблицы, разница огромная. Если СФР не знал о неполной ставке, он мог выплатить почти 9 000 рублей вместо 1 160 рублей. Переплата — более 7 700 рублей. И эти деньги фонд вправе взыскать с работодателя.
Почему работодатель обязан сообщать о ставке
Работодатель является страхователем и обязан предоставлять в СФР достоверные сведения о застрахованных лицах. Это прямо предусмотрено законодательством об обязательном социальном страховании. К таким сведениям относятся:
факт трудовых отношений;
размер заработка;
режим рабочего времени и ставка;
периоды нетрудоспособности и другие данные, влияющие на расчёт пособий.
Если работодатель не сообщает о неполной ставке, СФР рассчитывает пособие исходя из полного МРОТ. Это приводит к переплате. А переплата — это ущерб фонду. И виновное лицо должно его возместить.
Что грозит работодателю
Помимо взыскания переплаты, работодатель может быть привлечён к административной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений в СФР. Штрафы по статье 15.33.2 КоАП РФ составляют:
для должностных лиц — от 300 до 500 рублей;
для юридических лиц — от 1 000 до 5 000 рублей.
Но главное — это возмещение переплаты. Если сумма большая, это может быть серьёзным ударом по бюджету организации. Поэтому так важно своевременно и корректно передавать в фонд информацию о каждом работнике.
Что делать работнику, если он получил переплату
Если вы получили пособие, которое оказалось больше положенного, — не спешите тратить деньги. Возможны два варианта.
Вариант первый: переплата возникла из-за ошибки СФР. Если фонд допустил счётную ошибку, он может взыскать переплату с работника. Но только если это действительно счётная ошибка, а не непредоставление сведений работодателем. В случае с неполной ставкой переплата возникла из-за работодателя, поэтому с работника деньги не удерживают.
Вариант второй: работник сам предоставил недостоверные сведения. Если работник скрыл информацию, которая повлияла на размер пособия, переплату могут взыскать с него. Но в данной ситуации работник не обязан сообщать о своей ставке — это делает работодатель.
Если вы столкнулись с требованием вернуть переплату, проверьте:
по какой причине она возникла;
кто виноват — СФР, работодатель или вы;
есть ли решение суда о взыскании.
Если требование незаконно, обжалуйте его.
Судебная практика: аналогичные дела
Судебная практика по взысканию переплат с работодателей обширна. Суды регулярно удовлетворяют иски СФР, если работодатель не сообщил сведения о неполной ставке или других обстоятельствах, влияющих на размер пособия.
В одном из дел работодатель не уведомил фонд о том, что работник трудится на 0,5 ставки. СФР выплатил пособие исходя из полного МРОТ. Суд взыскал переплату с работодателя.
В другом деле организация скрыла факт работы сотрудника на условиях неполного рабочего времени. Переплата составила более 50 000 рублей. Суд полностью удовлетворил иск фонда.
В третьем деле суд указал: именно работодатель несёт ответственность за достоверность сведений, передаваемых в СФР. Если он этого не делает, то возмещает ущерб.
Что делать, чтобы избежать проблем
Работодателям:
своевременно передавайте в СФР сведения о приёме на работу, переводах, увольнениях;
указывайте режим рабочего времени и ставку;
проверяйте корректность данных в электронных реестрах;
при изменении условий труда уведомляйте фонд.
Работникам:
проверяйте свои расчётные листки и больничные;
если видите, что пособие явно завышено, уточните в СФР или у работодателя;
не тратьте деньги, если есть сомнения в правильности расчёта;
если возникла переплата, выясните причину и не соглашайтесь возвращать, если виноват не вы.
Заключение
Неполная ставка влияет на размер больничного. Если работник трудится на 0,13 ставки, МРОТ для расчёта пособия применяется пропорционально. Если работодатель скрывает эту информацию, СФР может переплатить, а затем взыскать переплату с работодателя через суд. Работник при этом не страдает — деньги с него не удерживают, если он не предоставлял недостоверных сведений.
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Это важный урок для всех: и для работодателей, которые обязаны передавать достоверные сведения, и для работников, которые должны знать свои права. Если вы работаете на неполную ставку, убедитесь, что это отражено в документах. Если вы получили больничный, проверьте, правильно ли он рассчитан. И если возникла переплата, не паникуйте — разберитесь в причине. Закон на вашей стороне, если вы не виноваты.