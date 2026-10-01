Две недели стажировки, а потом отказ: как взыскать зарплату за «бесплатный» труд и наказать работодателя

Главное, что нужно понять: стажировка — это работа

Многие думают, что стажировка — это «обучение», а не «труд». И поэтому за неё можно не платить. Это в корне неверно.

Согласно Трудовому кодексу, стажировка — это форма трудовых отношений. Роструд прямо разъясняет: стажировка оплачивается всегда, кроме одного исключения — когда на предприятии проходят практику студенты по договору с учебным заведением. Во всех остальных случаях работодатель обязан заключить срочный трудовой договор, а в нём обязательно прописать условия оплаты труда.

Причём дело не только в ТК. С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, который прямо закрепляет понятия «стажёр» и «стажировка» в Трудовом кодексе. Согласно документу, со стажёром будет заключаться срочный трудовой договор с зарплатой не ниже МРОТ, ему будут оплачивать больничные и начислять пенсионный стаж. То есть законодатель окончательно подтверждает: стажировка — это работа, и она должна оплачиваться.

Но даже до вступления закона в силу суды уже выносят решения в пользу стажёров. И суммы там далеко не копеечные.