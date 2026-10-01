Две недели стажировки, а потом отказ: как взыскать зарплату за «бесплатный» труд и наказать работодателя

Вы приходите в компанию. Вам говорят: «Две недели стажировки, без оплаты. Если покажете себя — возьмём в штат». Вы соглашаетесь. Вы работаете как полноценный сотрудник: приходите к девяти, уходите в семь, выполняете поручения, несёте ответственность. А через две недели вам говорят: «Извините, вы нам не подходите». И даже спасибо не говорят. Знакомая ситуация? Абсолютно типичная. И миллионы людей уверены: раз это была стажировка, а не работа, — платить не обязаны. Это заблуждение. Причём дорогое заблуждение. Потому что по закону любой труд должен быть оплачен. И суды в 2026 году активно взыскивают деньги с работодателей, которые пытаются нажиться на «бесплатных стажёрах». Разбираемся, как доказать, что вы работали, и как заставить компанию заплатить — не только за стажировку, но и за моральный вред.
Главное, что нужно понять: стажировка — это работа
Многие думают, что стажировка — это «обучение», а не «труд». И поэтому за неё можно не платить. Это в корне неверно.
Согласно Трудовому кодексу, стажировка — это форма трудовых отношений. Роструд прямо разъясняет: стажировка оплачивается всегда, кроме одного исключения — когда на предприятии проходят практику студенты по договору с учебным заведением. Во всех остальных случаях работодатель обязан заключить срочный трудовой договор, а в нём обязательно прописать условия оплаты труда.
Причём дело не только в ТК. С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, который прямо закрепляет понятия «стажёр» и «стажировка» в Трудовом кодексе. Согласно документу, со стажёром будет заключаться срочный трудовой договор с зарплатой не ниже МРОТ, ему будут оплачивать больничные и начислять пенсионный стаж. То есть законодатель окончательно подтверждает: стажировка — это работа, и она должна оплачиваться.
Но даже до вступления закона в силу суды уже выносят решения в пользу стажёров. И суммы там далеко не копеечные.
Почему работодатели не платят и на что они рассчитывают
Схема «бесплатной стажировки» — это не недоразумение. Это осознанная стратегия. Компании набирают людей на две недели, загружают их работой, а потом «не подходят» — и находят следующего. Бесплатная рабочая сила, никаких обязательств, никаких налогов, никакого оформления.
Расчёт делается на то, что человек:
не знает своих прав;
не хочет судиться из-за «двух недель»;
не сохранил доказательства, что вообще работал;
боится испортить репутацию.
И в большинстве случаев расчёт оправдывается. Люди уходят и не возвращаются. Но те, кто решает бороться, получают в разы больше, чем заработали бы за эти две недели.
Что говорит судебная практика: суммы впечатляют
Суды в 2025–2026 годах всё чаще встают на сторону стажёров. И речь идёт не о символических компенсациях.
Ресторан в Москве. Кандидат на должность официанта прошёл стажировку, отработал 7 смен, но зарплату ему не выплатили. Он обратился в суд. Первая инстанция отказала, но апелляция и кассация его поддержали. Итог: суд обязал ресторан выплатить более 380 тысяч рублей — задолженность по зарплате, средний заработок и компенсацию морального вреда.
Пекарня. Продавец-кассир проработала на стажировке больше месяца. Обещали 110 рублей в час, потом 150. За всё время получила только аванс 10 000 рублей. Суд взыскал 168 тысяч рублей компенсации и обязал заключить трудовой договор.
Салон красоты. Сотрудница прошла стажировку, но оплату за неё не получила. Суд установил: раз стороны договорились о размере вознаграждения, доводы о безвозмездности несостоятельны. Работодателя обязали выплатить задолженность.
Закономерность очевидна: если вы можете доказать, что работали, — суд взыщет не только зарплату, но и компенсацию за задержку, моральный вред, а иногда и обяжет заключить трудовой договор.
Таблица: что можно взыскать со стажёра, которому не заплатили
Эта таблица — не просто справка. Это карта требований, которые можно предъявить. Обратите внимание: взыскать можно не только зарплату, но и компенсацию за задержку (она начисляется за каждый день), моральный вред (от 5 до 50 тысяч рублей) и судебные расходы.
Как доказать, что вы работали: главный вопрос
Вся проблема в доказательствах. Если нет трудового договора, нет записи в трудовой книжке, нет приказа о приёме — как доказать, что вы вообще там были?
Суды принимают любые доказательства. Главное — чтобы из них следовало: вы выполняли трудовую функцию с ведома или по поручению работодателя.
Что работает:
Переписка. Сообщения в WhatsApp1, Telegram, электронная почта. Если руководитель ставил вам задачи, вы отчитывались, обсуждали график — это доказательство. Суды принимают скриншоты, заверенные нотариально или подтверждённые в судебном заседании.
Графики и расписания. Фотографии графика смен, списки сотрудников, где указано ваше имя. Если вы сфотографировали график — это уже доказательство.
Свидетели. Другие сотрудники, стажёры, клиенты. Они могут подтвердить, что вы работали, выполняли поручения, подчинялись руководству.
Записи разговоров. Аудиозапись, на которой руководитель ставит задачу или обсуждает оплату. Это законно, если вы участвуете в разговоре.
Пропуска, ключи, доступы. Если вам выдали пропуск, электронный ключ, доступ к рабочей почте или CRM — это подтверждает допуск к работе.
Объявления о вакансии. Скриншоты с сайтов, где указана зарплата, которую вам обещали. Суды используют их для определения размера вознаграждения.
Что делать: пошаговый алгоритм
Шаг первый: зафиксируйте доказательства. Пока вы ещё в компании или сразу после отказа — сохраните переписку, сделайте скриншоты, сфотографируйте графики, запишите разговоры. Это ваш главный аргумент.
Шаг второй: направьте письменную претензию. Составьте заявление с требованием выплатить зарплату за отработанное время. Ссылайтесь на статьи 129, 136 ТК РФ и разъяснения Роструда. Отправьте заказным письмом с уведомлением на юридический адрес компании. Это не только попытка получить деньги миром, но и доказательство вашей добросовестности.
Шаг третий: обратитесь в трудовую инспекцию. Жалоба в ГИТ — бесплатная и быстрая. Инспекция может провести проверку и выдать предписание. Если работодатель не оформил трудовые отношения, это уже нарушение.
Шаг четвёртый: идите в суд. Иск подаётся по вашему месту жительства. Госпошлину по трудовым спорам вы не платите. В иске требуйте: признать отношения трудовыми, взыскать зарплату, компенсацию за задержку, моральный вред и расходы на юриста.
Шаг пятый: не бойтесь «двух недель». Многие думают: «Из-за двух недель судиться? Смешно». Но судебная практика показывает: за две недели можно взыскать 100–300 тысяч рублей. И дело не только в деньгах. Каждый такой иск — это сигнал работодателю, что схема «бесплатных стажёров» больше не работает.
Что изменится с 1 марта 2027 года
Новый закон о стажировках, принятый в 2026 году, меняет правила игры. С 1 марта 2027 года:
стажировка будет оформляться срочным трудовым договором;
зарплата — не ниже МРОТ;
оплата больничных, пенсионный стаж, все трудовые гарантии;
максимальный срок стажировки — 6 месяцев;
после стажировки испытательный срок не устанавливается.
Это означает, что работодателям станет сложнее манипулировать. Если они хотят стажёра — придётся оформлять и платить. Но до вступления закона в силу ещё есть время, и суды уже сейчас работают по факту: если вы работали — вам должны заплатить.
Заключение
Две недели стажировки — это не «бесплатный тест-драйв». Это работа. И она должна быть оплачена. По закону, по ТК РФ, по судебной практике. Роструд прямо говорит: стажировка оплачивается всегда, кроме практики студентов по договору с вузом.
Если вам не заплатили — у вас есть право на зарплату, компенсацию за задержку, моральный вред и судебные расходы. Суды взыскивают сотни тысяч рублей с компаний, которые пытаются сэкономить на стажёрах. Главное — собрать доказательства: переписку, графики, записи, свидетелей. И не бояться идти до конца.
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Работодатель, который предлагает «две недели бесплатно», рассчитывает на то, что вы промолчите. Не оправдывайте его ожиданий. Ваш труд имеет цену. И закон на вашей стороне.
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