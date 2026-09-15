«Второй после бога» — или крайний в очереди на ответственность? Как бухгалтер потерял свой пьедестал

Было время, когда главный бухгалтер в компании — это фигура калибра «без меня все встанет». Директор мог накричать на менеджеров, поспорить с юристом, но с главбухом разговаривал уважительно, а иногда и заискивающе: подпись главбуха значила не меньше, чем подпись самого руководителя. А потом, как обычно, что-то пошло не так...

Лет пятнадцать назад главбух в средней компании был человеком, с которым директор разговаривал через «вы». Не потому что уважал — потому что зависел. Я знаю случаи, когда главбух отказывалась подписывать платёжку, и директор не мог ничего сделать: без подписи банк платёж не проводил, а второго человека с правом подписи в штате не было. Тогда это была не должность, а узкое место, через которое проходило всё. А потом что-то сломалось. И сегодня главбух — это чаще «ресурс», который можно заменить, сократить, отдать на аутсорс, и при этом — внезапно! — именно этот «ресурс» рискует личной квартирой и свободой, если что-то пойдёт не так. Давайте разберёмся, когда именно произошёл этот разворот, чем реально рискует главный бухгалтер сегодня, и честно ли это устроено.

Когда бухгалтер перестал быть «вторым после бога»

Обесценивание профессии — это не один момент, а наложение нескольких процессов.

Первая — 1С в облаке и аутсорс. Когда учёт можно вести удалённо за 20–30 тысяч в месяц, главбух перестаёт быть незаменимым. Я видела компании, где главбуха сократили и передали всё в фирму, которая ведёт сотню таких же ООО. Качество упало, но директор этого не заметил — отчётность сдаётся, штрафов нет.

Вторая — и вот это уже серьёзно — суды начали включать главбухов в список КДЛ. Причём не за схемы, а за то, что человек просто подписывал то, что ему давали. Об этом ниже.

Раньше субсидиарная ответственность была почти исключительно головной болью директора и учредителей. Сегодня в число контролирующих должника лиц (КДЛ) прямо и однозначно включается тот, кто занимает должность главного бухгалтера. То есть в тот момент, когда профессия стала восприниматься как рядовая и заменяемая, юридически её представитель получил статус едва ли не равный директорскому — но только в части ответственности, а не полномочий и не вознаграждения. Вот такой парадокс: влияния и уважения меньше, а личных рисков — почти как у первого лица.

Три фронта, на которых отвечает главбух

1. Субсидиарная ответственность

Субсидиарка — это когда долги компании пытаются повесить на человека. Чтобы добраться до главбуха, суду нужно доказать три вещи сразу. Первое — что он был КДЛ, то есть реально мог влиять на решения. Сама должность главбуха уже считается достаточной, чтобы начать разговор. Второе — что нарушения были в пределах трёх лет до того, как появились признаки банкротства. Третье — что между его действиями и банкротством есть связь. На практике проваливается обычно третье: доказать, что именно бухгалтер довёл компанию до банкротства, сложно, если он не выводил активы и не уничтожал документы.

2. Административная ответственность

Здесь всё привычнее: за непредставление или искажённое представление документов для налогового контроля — статья 15.6 КоАП РФ. Общее основание для должностного лица — ст. 2.4 КоАП РФ: не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанности — отвечай.

3. Уголовная ответственность

Самое серьёзное — статья 199 УК РФ. Если бухгалтер, имеющий право подписи по доверенности, сознательно включил в декларацию заведомо ложные сведения в крупном размере — это уже не КоАП, а уголовное дело.

Отдельно стоит история с аутсорсингом: недоимку всегда взыскивают с самой организации-налогоплательщика. Но если будет доказано, что нарушение допустил конкретный бухгалтер аутсорсинговой компании — при исполнении административно-хозяйственных функций или с умыслом — к административной или уголовной ответственности могут привлечь именно его, а не абстрактную бухгалтерскую фирму.

А судьи кто? Честно ли всё это устроено

А теперь честно. Директор выбирает контрагентов, подписывает договоры, уезжает на Кипр, когда становится горячо. Бухгалтер получает 80 тысяч и просьбу «подпиши, потом разберёмся». Когда приходят с субсидиаркой, выясняется, что «потом» не наступило, а «разберёмся» — это не про него.

Формально закон вроде бы логичен: если ты реально влиял на решения — отвечай соразмерно влиянию. Но по факту главбух чаще всего не бенефициар схемы, а исполнитель, которому пришёл документ «подпиши, так надо» и который либо подписывает, либо ищет новую работу. Разделить ответственность пополам с тем, кто реально принимал стратегические решения и получал выгоду, — выглядит, мягко говоря, неравноценным обменом.

Назвать эту историю можно по-разному, но если коротко: директор и бухгалтер обычно дружат долго и счастливо — ровно до тех пор, пока их не разлучает субсидиарная ответственность. И в этот момент выясняется, что «мы одна команда» работало только пока всё было хорошо.

Что делать бухгалтеру, чтобы не остаться крайним

Не будет открытием сказать «соблюдайте закон» — вопрос в том, как выстроить защиту заранее, а не после того, как пришло требование или заявление о привлечении к субсидиарке.

Фиксируйте несогласие письменно. Устное «я предупреждал» в суде не работает. Если директор настаивает на операции, которая вам кажется рискованной, — служебная записка, письмо на почту, акт о разногласиях. Это база вашей будущей защиты.

Не подписывайте «слепые» документы. Право подписи по доверенности — это не формальность, а прямой путь к статье 199 УК РФ, если в документе окажутся заведомо ложные сведения. Проверяйте то, что подписываете, особенно декларации.

Разграничивайте зоны ответственности в должностной инструкции и договоре. Чем чётче прописано, за что вы отвечаете, а за что — нет, тем сложнее «размазать» на вас чужие решения.

Храните архив первички и регистров отдельно от общей базы компании , желательно с независимым бэкапом. Уничтожение или искажение документов — одно из главных оснований для субсидиарки, и доказать, что искажали не вы, а кто-то другой, будет проще, если у вас есть собственная доказательная база.

Присматривайтесь к страхованию профессиональной ответственности — на рынке такие продукты для бухгалтеров и аудиторов уже есть, и это едва ли не единственный способ переложить финансовый риск не на директора, а хотя бы частично на страховую.

При признаках приближающегося банкротства компании — не молчите. Именно бездействие и «продолжение работать как ни в чём не бывало» в предбанкротный период чаще всего и превращается потом в аргумент «бухгалтер знал и ничего не сделал».

Профессия действительно обесценилась в бытовом смысле — уважения и переговорной силы стало меньше. Но юридически бухгалтер как был, так и остаётся человеком с ключом от документов компании, а значит, и с реальным весом. Вопрос в том, чтобы этот вес работал на вашу защиту, а не только на чужие банкротные истории.